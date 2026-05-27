El bàsquet de lleure del CB Solsona clou la temporada amb un partit mixt de veterans

El pavelló poliesportiu solsoní va acollir dissabte al matí el partit de final de temporada del grup de bàsquet de lleure del CB Solsona, en una jornada marcada pel bon ambient, l’esperit competitiu i la demostració que aquest esport no té edat.
El matxmixt, disputat entre dos equips de veterans formats per set jugadors cadascun, va servir per posar punt final a una temporada de trobades setmanals a pista en què han arribat a coincidir fins a una vintena de persones. Tot plegat, en un ambient lúdic però sense renunciar a la competitivitat, amb moments de bon joc, complicitat i també alguna protesta muscular l’endemà que confirma que els anys passen… però amb les ganes de jugar intactes.
Des del CB Solsona es valora molt positivament aquesta iniciativa, que reforça la voluntat del club de continuar fomentant el bàsquet com a espai de convivència i cohesió més enllà de les categories competitives. I és que “a pista, tots ens rejovenim”, resumeixen des de l’entitat.
Aquest partit tanca una temporada en què ja s’havia organitzat un primer duel a l’inici del curs contra el Guissona. Vista la bona resposta i l’ambient generat, el club es planteja incorporar també un partit a mitja temporada el curs vinent.
El CB Solsona defensa un model de club en què l’esport sigui també un espai per compartir estones, amistat i motivació. Els bons equips no es construeixen només amb tàctica i tècnica, sinó també amb confiança, ganes de jugar i bon humor. L’entitat aprofita per recordar que el grup de lleure manté les portes obertes cada dimecres a les 21.45 h per a totes aquelles persones aficionades al bàsquet que vulguin continuar gaudint de l’esport de la cistella en un ambient distès.