Les cròniques del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
CB Solsona 65-49 Sabadell Sant Nicolau
El sènior femení del CB Solsona va tancar la temporada dissabte a la tarda amb una gran victòria al pavelló solsoní davant del Sant Nicolau de Sabadell, tercer classificat, per 65-49, en un partit molt complet de les locals.
Les solsonines van competir amb molta serietat des del primer minut, controlant les diferents fases del joc i construint el seu avantatge de manera progressiva. El primer quart es va tancar amb un 20-16 favorable a les locals, gràcies a una bona defensa individual i a l’encert en accions ofensives i tir exterior.
El segon període va ser molt igualat, amb les visitants mantenint-se dins del partit, però el Solsona va saber conservar el control per arribar al descans amb un avantatge de quatre punts (35-31).
El moment determinant va arribar a la represa. Una pressió defensiva molt ben treballada per part de les locals va provocar un parcial de 15-0 que va trencar definitivament el partit. El Solsona es va escapar fins al 50-31, que va deixar el triomf encarrilat. Al final del tercer quart, el marcador reflectia un clar 57-37.
En els últims deu minuts, el Sant Nicolau només va poder retallar lleugerament diferències, mentre les solsonines gestionaven amb solvència l’avantatge fins al definitiu 65-49. Aquest triomf posa el punt final a una temporada amb un balanç molt positiu per al CB Solsona, que ha anat clarament de menys a més en el tram final.
SOTS-20 MASCULÍ
UB Llefià 50-77 CB Solsona
(11-18 / 22-41 / 35-59 / 50-77)
Dissabte a la tarda el sots-20 del CB Solsona va sumar una victòria contundent a la pista de l’UB Llefià per 50 a 77, en un partit dominat pels solsonins de principi a fi. Des del salt inicial, els visitants van imposar un ritme alt i una defensa molt intensa que va marcar el desenvolupament de l’enfrontament.
El primer quart ja va deixar clar el plantejament del conjunt solsoní, molt sòlid en defensa i efectiu en atac, tancant els primers deu minuts amb avantatge (11-18). Al segon període, el CB Solsona va continuar augmentant la diferència gràcies a una gran pressió defensiva i a les transicions ràpides, i va arribar al descans amb un clar 22-41.
Tot i la duresa física de l’UB Llefià, els de Solsona no van perdre mai el control del partit. La seva defensa espectacular va impedir que els de Badalona poguessin desplegar el seu joc habitual, forçant errors i dificultant molt la circulació ofensiva local. El tercer quart va mantenir la mateixa dinàmica i el marcador ja reflectia un ampli 35-59.
En els últims minuts, els taronja-i-negres van saber gestionar l’avantatge sense donar opcions al rival i van certificar una victòria molt treballada i merescuda. A dues jornades per arribar a l’objectiu, els solsonins van tornar amb un triomf basat en el domini col·lectiu, la intensitat defensiva i la capacitat de competir durant els quaranta minuts.
INFANTIL MASCULÍ
CB Roda 82-40 CB Solsona
L’infantil masculí del Solsona va tancar dissabte la temporada a la pista del Roda de Ter. Els locals van imposar el seu ritme de joc des dels primers compassos i van agafar ràpidament el control del marcador. La intensa pressió defensiva del conjunt osonenc va dificultar la circulació de pilota dels solsonins, que van concedir diverses pèrdues aprofitades pel Roda per castigar al contraatac i obrir les primeres diferències.
El Solsona va tenir dificultats per frenar el ritme del rival i igualar la intensitat. El Roda va anar augmentant la distància i als taronja-i-negres els costava trobar bons tirs.
Tot i el mal inici, després de la mitja part el partit va canviar. Els solsonins van sortir a pista amb més intensitat i amb una bona defensa de tot l’equip que va permetre frenar l'encert del contrincant i superar la pressió amb més facilitat, moure millor la pilota i trobar bons tirs.
Malgrat el resultat final, el Solsona es queda amb les bones sensacions mostrades a la segona meitat, en què l’equip va elevar el nivell defensiu i va demostrar un joc col·lectiu molt més fluid. Més enllà del marcador, cal posar en valor l’evolució i l’aprenentatge del grup al llarg de la temporada i en cadascun dels partits disputats.
INFANTIL FEMENÍ
CE Sant Nicolau 41-51 CB Solsona
En ple dissabte de Fira, l’infantil femení del Solsona visitava la pista de Sabadell davant un rival, a priori, inferior, però que va sortir amb molta intensitat i ambició. Aquesta empenta va obligar les solsonines a exigir-se al màxim per endur-se l’última victòria de la temporada.
Al primer quart les solsonines van canviar el cinc titular i dinàmiques d’equip per posar a prova a jugadores que durant l’any han tingut un rol diferent. Això es va traduir en alguns nervis, i cal dir que la posada en escena de les locals era molt més agressiva vers les solsonines. Això va fer que el marcador fos curt i que les cistelles no arribessin fàcilment (8-10).
El segon quart va continuar amb la mateixa dinàmica i, per acabar-ho d’arrodonir, el conjunt taronja es va capficar amb l’àrbitra i el seu criteri. Tot això només feia que juguessin pitjor i les locals encara s’ho creguessin més. El Solsona aconseguia cistelles al contraatac quan defensava bé, però l’atac estàtic era lent i s’encallava constantment contra la defensa del Sant Nicolau (11-11).
Al tercer quart, el partit va seguir un guió similar, tot i que l’objectiu principal s’estava complint. Les jugadores amb menys protagonisme durant la temporada van fer un pas endavant, competint al màxim de les seves possibilitats i mantenint el Solsona gairebé sempre al davant en el marcador... fins que les locals van encadenar dues cistelles consecutives, una d’elles des de la línia de tres. Aquell moment va marcar un punt d’inflexió, ja que les taronja-i-negres van respondre immediatament amb un triple en la jugada següent i el canvi d’actitud de l’equip va ser evident (11-12).
En l’últim quart, les visitants van mostrar una millor versió en atac estàtic, movent bé la defensa rival i trobant els espais per atacar la cistella amb encert. Aquest pas endavant els va permetre obrir una petita escletxa en el marcador i acabar amb les aspiracions de les locals, incapaces de reaccionar davant un Solsona que, quan va apujar la intensitat, va demostrar per què s’ha proclamat campió de lliga (11-18). Un partit útil per extreure conclusions, trencar certes dinàmiques i començar a preparar la temporada vinent.
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
La Salle 56-102 CB Solsona
Partit molt complet del mini femení del Solsona, dissabte, en què les jugadores van demostrar tot el que saben fer durant tota la temporada. Les solsonines van sortir molt concentrades i amb molta intensitat, lluitant cada rebot, cada pilota dividida i aprofitant molt bé els contraatacs.
En atac, l’equip va jugar amb molta fluïdesa i eficàcia, compartint la pilota i trobant bones situacions gràcies a un joc en equip molt eficient. Aquesta intensitat es va mantenir durant gairebé tot el partit, fet que va permetre a les locals guanyar totes les parts menys l’última, on es va notar el cansament acumulat després de tot l’esforç realitzat.
Aquest també va ser l’últim partit de la temporada i un final molt especial, ja que totes les jugadores de l’equip hi van poder assistir i gaudir juntes d’un gran tancament.