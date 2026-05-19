El Tennis Taula de Solsona puja de categoria!

Per posar en context aquesta notícia brillant, el CTT Solsona va néixer el febrer de 2024, per tant, comptem amb una història molt recent, ja que hem competit només dues temporades a la lliga provincial. Hem començat la competició a la segona divisió, i durant la primera temporada, vam jugar amb un únic equip, i vam quedar classificats a la meitat de la taula. Gens malament comptant que ens estrenàvem a la competició.
Quan vam preparar la segona temporada, vam voler ser ambiciosos perquè vam creure amb el potencial dels jugadors, i així, per aquesta present temporada, vam inscriure dos equips a la lliga. Tots dos a la mateixa categoria. L’equip CTT Solsona A i el CTT Solsona B.
Vam començar la temporada amb victòries i derrotes però mica en mica el joc s’han anant consolidant i l’equip A ha fet una segona volta sensacional, amb només una derrota, cosa que ens ha permès acabar la lliga en segona posició, i per tant, aconseguir l’ascens directe.
Així, afrontem la temporada vinent amb un equip a cada divisió, amb l’objectiu de consolidar l’equip A a la primera divisió provincial i mantenir la projecció de joves a l’equip B, per tal d’enfortir el club i mantenir un bon joc en el planter de jugadors joves que no para de créixer.
Aquests joves seran els que lideraran l’equip “A” per poder aconseguir encara millors fites.
Aprofitem per felicitar a tots dos equips perquè han fet una temporada excel·lent, plena de bon joc, respecte i competitivitat.