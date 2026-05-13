Derrota perillosa al camp de l'Agramunt

El CF Solsona va marxar d’Agramunt amb una derrota dolorosa i amb la permanència molt compromesa. En un partit marcat per la pluja, el vent i els duels aeris, els solsonins van competir i van disposar de diverses ocasions per a marcar, però la manca d’encert i un tram final desafortunat van acabar condemnant l’equip en un duel clau per a la salvació.
El CF Solsona es va presentar la tarda del diumenge 10 de maig al camp de la vila del torró amb la necessitat d’aconseguir uns punts vitals per mantenir viva l’esperança de continuar a la Segona Catalana.
Només començar el partit, la pluja i el vent van fer acte de presència. El joc va ser lent i espès, amb dos equips temorosos de cometre errades que poguessin condicionar el resultat. Tot i això, la primera ocasió clara va ser per als solsonins: al minut 7, el Marc Caball es va plantar sol a la frontal de l’àrea, però no va poder definir amb encert. Tot seguit, el porter escapulat Jaume Figueras va haver d’intervenir amb dues aturades de mèrit per a desviar dos xuts enverinats.
Al minut 13 va arribar el primer gol de l’Agramunt. Una centrada des de la banda dreta de la defensa solsonina va acabar als peus del davanter centre local, que va marcar sense que el porter solsoní pogués aturar la pilota.
Amb el marcador en contra, el Solsona va reaccionar i va començar a controlar millor el joc, mentre l’Agramunt es replegava al seu camp. En el minut 14, el Houssam Jbilou va posar una centrada a l’esquena de la defensa que el Marc Caball no va poder rematar per ben poc. Més tard, al minut 27, l’Adrià Barniol va enviar una bona passada des de la defensa cap a l’extrem dret i el Markel Larrañaga va rematar de cap a fora. Ja al minut 44, el Marc va tornar a tenir una oportunitat clara, però la pilota va marxar per sobre del travesser.
La segona part va estar marcada per les interrupcions i un joc encara més travat. Les pilotades de porteria a porteria van substituir el joc de combinació i els duels aeris es van convertir en protagonistes. En una falta servida pel Kader Guettaf des de mig camp, Marçal Cardona va estar molt a prop d’empatar amb una rematada de cap. Dos jugadors de l’Agramunt van veure la targeta groga per perdre temps, mostra de la tensió i del valor dels punts en joc.
Malgrat tot, el Solsona va continuar buscant el gol. Jaume Figueras va tornar a aparèixer amb dues intervencions de mèrit per mantenir viu l’equip. A l’altra banda, el Robert Ferrer va disposar de dues ocasions favorables per a alterar el marcador i, quan el partit agonitzava, el Sergi Vendrell va estar a punt d’empatar en una jugada de córner.
Però quan els solsonins encara confiaven a sumar un punt, va arribar l’estocada definitiva. En l’últim minut, l’àrbitre va assenyalar penal per una caiguda, exagerada, dins l’àrea d’un davanter local. El porter Jaume va aconseguir aturar inicialment el llançament, però el refús va anar als peus del dorsal 7 de l’Agramunt, que va enviar la pilota al fons de la xarxa i va establir el definitiu 2 a 0.
El xàfec que va descarregar en diversos moments sobre el camp dels de la Ribera de Sió va acabar simbolitzant també la dura patacada que es va endur el CF Solsona. Per això els solsonins afronten una última jornada decisiva: si diumenge 17 de maig no aconsegueixen la victòria a casa contra l’Alguaire i el CF Vallfogona de Balaguer suma els tres punts al camp de l’Artesa de Segre, el sènior A del CF Solsona competirà la temporada 2026-2027 a Tercera Catalana; el CF Solsona es mantindrà a Segona Catalana si el CF Vallfogona de Balaguer perd o fa el mateix resultat que els solsonins.
El blaus escapulats van caure a Agramunt, però encara hi ha esperança. Queda la final del 17 de maig per a salvar la categoria. Endavant, Club de Futbol Solsona!