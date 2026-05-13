Les cròniques del CB Solsona

SÈNIOR FEMENÍ
Rosella 47-49 CB Solsona
Victòria molt treballada del sènior femení del CB Solsona, dissabte a la tarda, a la pista del CB Rosella de Viladecavalls per un ajustat 47-49, en un partit intens i emocionant que no es va decidir fins als darrers segons.
Des de l’inici, el duel va estar marcat per la igualtat i les diferències mínimes. El primer quart va acabar amb un lleuger avantatge solsoní (12-13), amb ambdós equips molt concentrats en defensa i estudiant-se mútuament.
En el segon període, les solsonines van arribar a obrir una petita escletxa de set punts, però la reacció de les locals no es va fer esperar. El Rosella va remuntar i va capgirar el marcador abans del descans, al qual es va arribar amb un 25-22 favorable a les locals.
A la represa, el conjunt vallesà va ampliar lleugerament l’avantatge fins als sis punts, però el Solsona va saber mantenir-se viu gràcies a una defensa ordenada, bon criteri en el contraatac i encert ofensiu. Així, el partit arribava completament obert al darrer quart amb un 37-32.
Els últims deu minuts van ser decisius. El conjunt taronja-i-negre va introduir variants defensives que van dificultar molt els atacs de les contrincants, generant dubtes en la circulació de pilota i en el tir exterior local. Amb serenor i encert, especialment des del triple, el Solsona va anar retallant diferències fins a capgirar el marcador amb un triple a falta de 20 segons per al final (47-49).
En els darrers instants, les jugadores solsonines van saber gestionar l’avantatge protegint bé la pilota i evitant qualsevol opció de remuntada local per assegurar una victòria de molt mèrit.
SOTS-20 MASCULÍ
CB Solsona 73-62 CB Pardinyes
(18-10 / 44-31 / 62-51 / 73-62)
El CB Solsona va sumar una nova victòria a casa el cap de setmana després d’imposar-se per 73 a 62 al CB Pardinyes, en un partit que els locals van saber controlar en els moments clau per acabar celebrant la vintena victòria de la temporada.
Els solsonins van sortir molt endollats des del salt inicial, mostrant solidesa ofensiva i un ritme de joc alt. Tot i alguns desajustos puntuals en defensa que el Club Bàsquet Pardinyes va saber aprofitar per mantenir-se viu en el partit, els locals van imposar el seu domini en el primer quart (18-10). Amb un joc col·lectiu fluid i encert de cara a cistella, el conjunt solsoní va continuar ampliant diferències abans del descans fins a arribar a la mitja part amb un clar 44-31.
A la represa, el duel es va igualar. El conjunt visitant va apujar el nivell competitiu i va intentar reduir distàncies, però el CB Solsona va saber gestionar el ritme del partit amb maduresa i mantenir sempre el control del marcador. Amb el 62-51 al final del tercer quart, els taronja-i-negres abordaven els darrers minuts amb avantatge.
En l’últim període, el Solsona va continuar treballant amb intensitat i sense perdre la calma davant els intents del Pardinyes de tornar al partit. Finalment, els locals van acabar tancant el matx amb el definitiu 73-62, en una nova demostració de solidesa d’un equip que continua signant una gran temporada.
JÚNIOR MASCULÍ
Regina Carmeli 88-84 CB Solsona
El cap de setmana passat, el júnior masculí del CB Solsona es va desplaçar a Rubí per disputar l'últim partit de la temporada. De nou, ho feia amb només sis jugadors disponibles, motiu pel qual es preveia un enfrontament molt exigent per als visitants.
En els primers minuts els solsonins van sortir freds, amb poc ritme en la circulació de pilota i amb errors en els llançaments, i els locals van aconseguir un primer avantatge de 23 a 14 al final del primer període. En el segon quart, es va ajustar la defensa per col·lapsar el joc interior del Regina i tancar el rebot defensiu, i va funcionar, ja que amb un molt bon parcial es va capgirar el marcador abans del descans, 37 a 39.
A la represa, els rubinencs van sortir molt intensos i, recuperant pilotes en defensa, van aconseguir un parcial de 12 a 0. Poc a poc, els solsonins van recuperar el control del partit, i van tornar a anotar amb normalitat, 60 a 53 al final del tercer període. El darrer quart va continuar amb intercanvi de cistelles, però en els últims tres minuts tot va canviar. Els visitants perdien per 11 punts, però amb un últim esforç col·lectiu i amb quatre triples pràcticament consecutius, van igualar el partit. Finalment, van disposar de dos tirs lliures per guanyar, però es van errar i el partit va acabar a la pròrroga.
En el temps extra, els taronja-i-negres van acabar acusant el desgast físic acumulat durant el partit, especialment després de l’esforç fet en un darrer quart molt intens, i ja no van poder seguir el ritme de l’equip local. El duel es va acabar decidint per un ajustat 88-84, després d’un gran exercici de competitivitat del júnior masculí, que va plantar cara a la pista d’un rival directe tot i presentar- se amb només sis jugadors.
Amb aquest partit es posa punt final a una temporada complicada, marcada per les nombroses baixes que han condicionat l’equip durant bona part del curs i han impedit assolir els objectius inicials. Tot i això, el júnior masculí tanca la lliga havent competit a un gran nivell en molts partits i finalitza a la zona mitjana del grup 5 de nivell B.
INFANTIL MASCULÍ
CB Solsona 75-70 CE Sant Nicolau 3
L’infantil masculí va signar diumenge un gran partit davant del CE Sant Nicolau en un duel molt igualat, intens i ple d’alternatives, amb els dos equips intercanviant el domini del marcador durant bona part de l’enfrontament.
El Solsona va començar molt endollat i va portar la iniciativa en bona part del partit, aconseguint avantatges d’uns deu punts en diversos moments gràcies a bones accions ofensives i al ritme de joc. Tot i això, el rival no va deixar de competir en cap moment i aconseguia retallar diferències fent que el marcador es mantingués ajustat.
Els locals van saber mantenir-se gairebé sempre per davant, van mostrar caràcter i intensitat durant molts minuts. En el tram final, els taronja-i-negres van saber gestionar millor les últimes possessions i van acabar assegurant una treballada victòria davant un rival molt competitiu.
Molt bona actitud i esforç de tot l’equip, que va competir a un gran nivell durant els quaranta minuts.
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Solsona 46-81 Femení Osona Negre
El partit del mini femení a casa contra l’Osona, dissabte al migdia, va començar amb un bon ritme per part d’ambdós equips, amb el Solsona competint i intentant jugar de tu a tu davant un rival molt intens. Durant diversos moments de l’encontre, el conjunt taronja-i-negre va aconseguir bones circulacions de pilota i accions ofensives treballades.
Tot i això, el que va acabar marcant la diferència en el marcador va ser sobretot el contraatac de l’equip rival. En moltes situacions, el Solsona no arribava a fer un bon balanç defensiu després de perdre la pilota o després de tir, fet que permetia a les rivals anotar cistelles fàcils al contraatac. A més, el rebot també va ser un factor clau, ja que les osonenques van aconseguir moltes segones oportunitats amb què van ampliar l’avantatge.
Malgrat el resultat, les jugadores solsonines van continuar treballant i lluitant fins al final, sense abaixar els braços en cap moment. Era l'últim partit a casa de la temporada i es tancava una etapa plena d'aprenentatges, esforç i creixement per part de tot l'equip.
MINI MASCULÍ
Club Bàsquet Puig-reig 82-53 CB Solsona
El mini masculí del CB Solsona va caure a la pista del Puig-reig, dissabte al matí, en un partit molt més igualat del que reflecteix el marcador final.
La primera meitat va ser altament competitiva, amb el Solsona jugant de tu a tu davant un rival intens i mantenint-se dins del partit en tot moment. L’equip va mostrar bon ritme, actitud i encert en diversos moments, i va arribar al descans amb opcions clares de competir el partit fins al final.
El millor moment dels solsonins va arribar al cinquè període, quan l'equip va aconseguir situar-se a només tres punts després d'uns molt bons minuts tant en atac com en defensa. Semblava que el matx podia girar-se, però diverses errades defensives en els períodes següents van permetre al Puig-reig tornar a obrir escletxa ràpidament.
A partir d’aquí, el conjunt local va aprofitar el moment per agafar confiança i ampliar diferències al marcador, mentre que els visitants, tot i no deixar de lluitar, ja no van poder tornar a entrar plenament al partit.
Malgrat el resultat final, el conjunt taronja va demostrar durant molts minuts que podia competir contra un rival físicament intens, i va deixar molt bones sensacions en diverses fases del partit.