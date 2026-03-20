La Diputació de Lleida escull Solsona per celebrar el 3r Congrés Català de Repoblament l'any vinent

La Diputació de Lleida ha escollit Solsona com a seu del 3r Congrés Català de Repoblament, que se celebrarà el març de 2027. El vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, ha visitat aquest divendres la capital del Solsonès, on ha mantingut una trobada de treball amb l’alcaldessa, Judit Gisbert, per abordar els detalls de la cita. L'ens manté l'aposta per descentralitzar la cita biennal on s'aborden reptes demogràfics i la lluita contra el despoblament. "volem que el Congrés sigui un espai de trobada per administracions, entitats i agents del territori per continuar treballant conjuntament i avançar en polítiques efectives de repoblament", ha afirmat el seu vicepresident.
Durant la visita, el representant de la Diputació de Lleida ha destacat l'"arrelament" al territori i la "capacitat d'acollida" de Solsona, per això creuen que és "encertat" celebrar-hi el congrés l'any vinent.
El vicepresident ha explicat que Solsona reuneix "tots els elements que fan que celebrar aquest congrés aquí sigui especialment encertat: és una ciutat amb arrelament al territori i amb capacitat d’acollida". D'aquesta manera, es podrà "aprovar el debat on realment cal, als municipis que viuen en primera línia el repte demogràfic".
Per la seva banda, l’alcaldessa de Solsona ha agraït a la Diputació "la sensibilitat amb el territori i l’encert de descentralitzar aquesta cita pensada per contribuir a l’equilibri territorial". A més, ha remarcat el seu caràcter rural, ja que 13 dels 15 municipis són micropobles, i la importància que esdevingui "punt de referència en debats clau de país com l'habitatge".
També ha remarcat la capacitat d’acollida de la ciutat, amb més de 240 places hoteleres, i els seus atractius patrimonials.
Les dues edicions anteriors
El Congrés Català de Repoblament se celebra cada dos anys en diferents indrets de la demarcació sota l’organització de la Diputació de Lleida. La primera edició va tenir lloc l’any 2023 al Palau de Congressos de la Llotja de Lleida, mentre que la segona es va celebrar el juny del 2025 al Cinema-Teatre Els Til·lers de Sort. En aquesta segona cita hi van participar més de 270 persones que van debatre sobre transformació econòmica, serveis, arrelament i habitatge.