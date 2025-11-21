Micropobles i la Fundació Horitzons 2050 uneixen esforços per impulsar els Jocs Florals Rurals

L’Associació de Micropobles de Catalunya i la Fundació Privada Horitzons 2050 han segellat a Les Oluges un marc estable de col·laboració que permetrà impulsar les futures edicions dels Jocs Florals Rurals. L’acord estableix la cooperació entre ambdues entitats per consolidar aquest projecte cultural únic, que busca reflectir la realitat dels municipis rurals a través de textos sobre vivències, imaginari i reflexions sobre el dia a dia al món rural.
En el marc de l’acord, la Fundació Horitzons 2050 assumirà les funcions de secretaria tècnica del certamen; incloses la redacció de les bases, la coordinació dels jurats, el contacte amb les persones premiades i la difusió. Micropobles, per la seva banda, garantirà el finançament anual, així com el suport organitzatiu necessari per al bon desenvolupament de cada edició. Totes dues parts es comprometen a treballar conjuntament per ampliar l’abast dels premis i fomentar-ne la participació.
Els Jocs Florals Rurals mantenen les tres categories habituals —Infantil, Juvenil i adulta— i dues modalitats, prosa i poesia. Les obres, sempre en català, han de ser originals i inèdites i estar centrades en el món rural.
Joan Solà Bosch, alcalde de Riner i president de l’Associació de Micropobles de Catalunya ha valorat molt positivament aquest acord i ha destacat “la importància de sumar esforços per donar més presència, qualitat i projecció a una iniciativa literària que reivindica la identitat, la diversitat i la vitalitat cultural dels micropobles”.
Per la seva banda, Antoni Gelonch i Viladegut, president de la Fundació Horitzons 2050, ha remarcat que “els Jocs Florals Rurals encaixen perfectament en les iniciatives de la Fundació. També volem ajudar a revitalitzar el món rural i així engeguem amb Micropobles una col·laboració que esperem que duri molts anys i vagi més enllà d’aquest certamen”.