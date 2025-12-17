Arriba a Solsona l’exposició d’homenatge al músic i pedagog Xesco Boix

La biblioteca solsonina reviu el llegat del pioner de l’animació infantil i introductor del folk a Catalunya amb l’exposició itinerant “Xesco Boix encara canta!”. Aquesta mostra, creada l’any passat amb motiu del 40è aniversari de la mort del músic i pedagog, es podrà visitar al saló de les Homilies d’Organyà del 22 de desembre al 24 de gener.
La inauguració es farà el 30 de desembre a les sis de la tarda amb la participació especial de la mestra Roser Fons i la formació musical IaiaKumb.
La mostra és coorganitzada a Solsona per la Comissió Exposició Xesco Boix, la Biblioteca Carles Morató i Òmnium Solsonès.
L’exposició és un homenatge al caràcter reivindicatiu i pacífic de Xesco Boix i a la seva dedicació a cantar a les escoles, amb l’objectiu de normalitzar i enriquir l’educació musical i popularitzar peces que han perdurat en el cançoner popular. La mostra permet recordar la seva figura i reivindicar el seu estil.
“Xesco Boix encara canta!” recupera els valors i la música que promovia el l’animador, busca despertar la curiositat del públic jove i promoure la música folk i d’animació infantil, al mateix temps que dona a conèixer altres animadors culturals coetanis i actuals que han seguit el seu llegat.
Amb aquesta iniciativa, Solsona celebra la figura d’un referent de la música i l’educació, tot reforçant la importància de la música popular com a eina cultural i pedagògica.
- Activitat: Exposició “Xesco Boix encara canta!”
- Dies: Del 22 de desembre al 24 de gener de 2025 / Inauguració: 30 de desembre a les 18 h amb Roser Fons i IaiaKumb
- Horari: Horari d’obertura de la biblioteca
- Lloc: Biblioteca Carles Morató