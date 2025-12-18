Aquest Nadal l’Orfeó Nova Solsona convida a fer la volta al món

L’Orfeó Nova Solsona celebrarà el Nadal amb un concert molt especial el dijous, 25 de desembre de 2025, a les 8 del vespre, a la Catedral de Solsona. Sota el títol “Diari de viatge”, el concert d’enguany és una proposta musical que convida al públic a recórrer diferents indrets del món a través de les seves tradicions nadalenques.
Aquest muntatge inèdit de l’Orfeó està articulat a partir d’un relat narratiu escrit per Anna Montraveta, interpretat per Paula Jané, i amb l’acompanyament de diferents músics. El programa inclou cançons interpretades en dotze idiomes diferents i traça un recorregut que passa per Occitània, França, Itàlia, Àustria, Ucraïna, Romania, l’Orient Mitjà, l’Amèrica del Sud, els Estats Units i Nigèria, abans de tornar a casa per retrobar les tradicions nadalenques catalanes.
L’entrada al concert és gratuïta per als socis de l’entitat. El preu de l’entrada general és de 10 euros i de 5 euros per als menors de 14 anys i es poden adquirir al portal entradessolsones.com.
Més enllà del concert de Nadal, l’Orfeó ha programat altres activitats durant aquestes festes. Dissabte, 20 de desembre, a les 5 de la tarda, oferirà un Concert de Nadal a la Residència Hospital Pere Màrtir Colomés, un gest habitual de proximitat i compromís social amb els usuaris de la residència solsonina.
Ja entrat l’any nou, divendres, 2 de gener de 2026, a les 7 de la tarda, l’entitat recupera la Cantada tradicional de nadales per carrers i places de Solsona, després d’haver substituït els darrers anys aquesta activitat amb la seva participació a la Fira del Tió. El recorregut sortirà del portal del Castell.
Amb aquest conjunt de propostes, l’Orfeó Nova Solsona reafirma el seu compromís amb la vida cultural de la ciutat i convida tota la ciutadania a viure unes festes de Nadal plenes de música.