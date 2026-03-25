Dos establiments de Solsona aconsegueixen els nous «Soletes» de la Guia Repsol

Aquesta setmana la Guia Repsol ha donat a conèixer els 300 nous "Soletes" que qualifiquen els racons gastronòmics amb encant i què es diferencien per la seva proximitat.
En aquesta ocasió han escollit restaurants de cuina tradicional i cases d'àpats dins de parcs naturals així com vinoteques i bars curiosos per descobrir en els nuclis històrics de les ciutats durant la Setmana Santa i amb l'arribada de la primavera
Segons ha informat la guia gastronòmica s'han adjudicat distintius grocs a 300 establiments d'Espanya dels quals 35 de Catalunya, 8 de Lleida i dos a Solsona. El llistat es va presentar aquest dilluns en un acte al teatre-auditori d'Alcanar amb representants dels establiments de les comarques de Tarragona.
Soletes és la qualificació més jove de la Guia Repsol i va néixer el juny del 2021.
Els dos nous Soletes solsonins
El distintiu groc ha anat al restaurant Nòmada Solsona, que presenta la següent referència: "Restaurant amb una terrassa molt agradable i una cuina per delectar-se i repetir: musclos en diferents elaboracions i un pastís de formatge molt ric. La seva ubicació és perfecta per descobrir el Solsonès i els seus paisatges de somni."
També hi ha hagut un distintiu groc per la pizzeria La Família que descriu: "Extensa carta de pizzes artesanals cuinades en un autèntic forn de llenya napolità, postres casolanes i divertits d´edició limitada i una terrassa molt agradable. Una proposta del segle XXI que ha esdevingut un clàssic."
Amb aquestes dues incorporacions, Solsona ja compta amb sis establiments amb el "Solete". La llista completa queda de la següent manera: La Cabana d'en Geli, Casa Adroguer Nou, Cal Poldo Xic, Més Igual, Nòmada Solsona i La Família. A més, el restaurant Mare de la Font, té el qualificatiu de restaurant Guia Repsol.