La revista «Descobrir» entra a les cases de pagès que defineixen la tradició rural

La revista Descobrir s’endinsa en la tradició rural de l’Empordà, el Pallars i el Solsonès a través de les seves cases de pagès, que conviden a gaudir d’un món que continua viu i que la capçalera vol reivindicar. Al llarg d’una quarantena de pàgines i a través de tres reportatges que centren el número d’abril de la revista, els lectors podran conèixer, entre altres aspectes, per què les masies són diferents si es troben a prop del mar, a l’alta muntanya o a la plana, i l’estreta relació que han tingut amb les maneres de viure de cada territori.
Tanca el dossier central del número un text que signa l’historiador Llorenç Ferrer Alòs, qui també és autor del llibre La vida quotidiana a pagès (Angle, 2016), entre altres títols. L’historiador, que s’ha endinsat en la memòria de moltes cases de pagès per estudiar-les, ens recorda en aquest article com era la vida en un mas, com s’organitzava la feina i com es decidia el futur de cada persona.
Els reportatges que presenta el Descobrir en aquest número permeten que els lectors coneguin com les masies i cases de pagès han vertebrat des de sempre el país i han mantingut una manera d’entendre el món que cal conservar, per no esborrar les arrels d’una identitat que ha definit cada territori. A més, la revista també mostra com l’activitat agrícola —acompanyada de les condicions climatològiques de cada zona— ha condicionat la construcció d’aquestes cases i els elements arquitectònics i patrimonials que s’hi vinculen. El fotògraf Oriol Clavera és l’autor de les fotografies que completen aquests reportatges.
En el primer article, els lectors es traslladen fins a l’Empordà de la mà de Judit Pujadó Puigdomènech, historiadora i editora a Edicions Sidillà i a Abastar. El seu reportatge explica que la ramaderia, els conreus i la facilitat de comunicacions i de comerç han configurat a l’Empordà una trama intensa de cases de pagès, que encara avui mantenen la seva personalitat.
Per la seva banda, l’escriptora i investigadora Núria Garcia Quera explica que, al Pallars, les cases estan profundament arrelades al territori. Pedra, fang, fusta i ferro expliquen una arquitectura adaptada al clima i als recursos disponibles, així com a les necessitats de cada generació.
Finalment, amb l’article del periodista Narcís Clotet Villaró els lectors s’endinsen en les masies del Solsonès, que han sobreviscut a guerres, sequeres i canvis socials. Tal com ell les defineix, es tracta d’unitats de vida, de producció i de memòria —autosuficients, diverses i resilients—, que han modelat durant mil·lennis el territori que les acull.
Aquest número es presentarà el pròxim dimarts 31 de març, a les 19 h, a la Biblioteca Carles Morató de Solsona, en un acte organitzat conjuntament amb Òmnium Solsonès. La periodista Noemí Vilaseca moderarà una taula rodona en què hi participaran Marina Vilaseca, de Territori Masies i L’Arada; Narcís Clotet, periodista i col·laborador del número, i Joan Morales, editor de la revista Descobrir.
Amb 6.000 subscriptors, 9.300 exemplars de venda mitjana (OJD) i 55.000 lectors al mes, Descobrir és la revista líder de l’àmbit de la geografia i els viatges. Nascuda el març del 1997, és de periodicitat mensual i es caracteritza pels extensos reportatges, inèdits i elaborats per periodistes i escriptors de prestigi, amb una fotografia de gran qualitat, per la qual ha guanyat diversos premis. Els articles del Descobrir tracten una àmplia varietat temàtica que inclou la descripció de paisatges, pobles i monuments, natura, gastronomia, gent, rutes i festes, tot defensant un model responsable en l’exercici de l’anomenat turisme de proximitat, que contribueixi al necessari reequilibri territorial. Descobrir forma part d’Abacus, que també edita les revistes Cuina, Arrels, Sàpiens, Petit Sàpiens i El Món d’Ahir.
Fundada l’any 1968, Abacus és una cooperativa que crea i distribueix continguts educatius i culturals de qualitat amb l'objectiu de transformar la societat. Compta amb una xarxa de 47 botigues a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears i una botiga en línia. La cooperativa compta amb 20 marques editorials i diverses divisions de creació de continguts educatius i audiovisuals. Abacus és una comunitat dinàmica i en creixement amb més d’1 milió de socis de consum i més de 700 socis de treball que potencia un model de gestió cooperatiu sòlid, rendible i eficient propietat de la gent. L’espai de Tarragona ofereix, de mitjana, més de 50 activitats educatives i culturals a la ciutadania cada any.