L’Orfeó Nova Solsona repeteix la col·laboració amb la formació Pinceladas Argentinas

Amb el títol "Ponts sonors: un diàleg musical entre Catalunya i l’Argentina", oferirà dues actuacions els dies 30 i 31 de maig a Torà i Solsona

Publicat el 22 de maig de 2026 a les 08:50

El cap de setmana del 30 i 31 de maig, l’Orfeó Nova Solsona es retrobarà amb la formació musical Pinceladas Argentinas, amb qui ja va tenir l’oportunitat de col·laborar durant la seva estada a Catalunya l’any passat.

Sota el títol Ponts Sonors, la proposta d’enguany planteja un intercanvi cultural i musical entre Catalunya i l’Argentina. Les dues formacions interpretaran obres de compositors catalans i argentins, construint així un diàleg artístic entre ambdues tradicionals musicals.

El públic podrà escoltar peces d’autors com Eduard Toldrà, Frederic Mompou, Enric Morera, Manuel Oltra, així com d’Ariel Ramírez, Carlos Gustavino o Héctor Stamponi, entre d’altres. El repertori seleccionat oferirà una àmplia varietat de gèneres representatius de les dues cultures: des de la sardana fins al tango, passant per l’havanera, la zamba i també la música acadèmica.

S’han programat dues actuacions a Torà i Solsona. El dissabte, 30 de maig a les 7 de la tarda a l’Església de Sant Gil (Torà) i el diumenge, 31 de maig a la mateixa hora a l’Església del Cor de Maria (Solsona). L’entrada és gratuïta i hi haurà la possibilitat de fer col·laborar econòmicament a través de taquilla inversa.

El trio argentí està integrat per Karina Suárez, soprano; Diego Miguel, tenor, i Diego Alfredo Pérez, piano. Tots tres provenen de Buenos Aires i han desenvolupat la seva trajectòria professional com a professors, cantants i directors de cor.

Amb aquestes actuacions, l’Orfeó Nova Solsona posa punt i final a les activitats del present curs.

