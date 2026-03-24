Solsona reivindica les artistes pioneres de la Catalunya Central

El proper divendres 27 de març, Solsona acollirà una vetllada dedicada a reivindicar el paper de les dones en el món de les Arts i a posar en valor el llegat de més d’un centenar de creadores que van abanderar l’activitat artística a la Catalunya Central als inicis de la passada centúria, entre els quals la solsonina Elena Boix Sàbat (1917-1995).
L’acte consistirà en una conferència que, després de fer un breu recorregut històric sobre l’activitat artística femenina en la cultura occidental, posarà en valor les artistes pioneres de la Catalunya Central rescatades de l’oblit en la recent publicació “Pioneres. Les arrels femenines de l’art manresà”. Un estudi que ha estat distingit amb el guardó Magí Canyelles Ferreres 2025 dels Premis Lacetània per les Arts i la Cultura i que ha estat realitzat pel grup de recerca GREHVAT.0.
En el transcurs de l’acte es farà un incís especial a l’artista solsonina Elena Boix, filla del pintor solsoní Tomàs Boix Soler (1886-1951), la qual fou autora d’una àmplia galeria retrats de familiars i de solsonins en escenes d’ambient casolà. Uns dibuixos caracteritzats pel domini acadèmic de la composició i la sensibilitat a l’hora de copsar l’expressió psicològica de les figures.
La xerrada i la presentació de la publicació aniran a càrrec de l'historiador de l’art Ovidi Cobacho Closa, coordinador del col·lectiu GREHVAT.0, i tindrà lloc a la Biblioteca Carles Morató de Solsona, a les 19h.