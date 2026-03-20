Solsona blinda de seguretat al Mirasol i la zona esportiva per prevenir robatoris a domicilis

L’Ajuntament de Solsona està adoptant diverses mesures a la urbanització Mirasol i la zona esportiva i del Turó de Sant Magí amb l’objectiu de millorar-hi la seguretat arran de l’onada de robatoris amb força a domicilis que ha afectat aquests sectors durant la tardor i l’hivern.
El consistori treballa coordinadament amb la Policia Local i els Mossos d’Esquadra després que el febrer arribés per escrit als representants municipals la inquietud veïnal generada pels sis robatoris registrats el 2025 i els tres d’aquest any i que el mes passat van motivar la recollida de 150 signatures.
Entre les accions impulsades, destaca l’increment del patrullatge policial a la zona, de forma coordinada entre ambdós cossos de seguretat, amb la voluntat de cobrir la màxima franja horària i l’àmbit més ampli possible.
Paral·lelament, s’ha encarregat un estudi lumínic per reforçar l’enllumenat públic d’aquests indrets, atenent una de les principals demandes veïnals en matèria de seguretat. Aquesta actuació ha de permetre identificar punts foscos i millorar la visibilitat a diversos carrers i espais.
També s’ha requerit el tancament de dues parcel·les buides situades al carrer de Guillem Ros, per on es creu que alguns lladres haurien accedit a habitatges. De manera provisional, l’Ajuntament n’ha executat el tancament fins que els propietaris assumeixin aquesta actuació de forma definitiva.
Així mateix, s’ha elaborat i distribuït als domicilis un fulletó amb consells de seguretat per prevenir robatoris, amb recomanacions pràctiques adreçades a la ciutadania, especialment per als veïns de cases aïllades i adossades, i que es farà arribar també a altres sectors del municipi.
Participació veïnal
Aquest conjunt de mesures s’ha reforçat amb la participació directa del veïnat. Després d’una primera reunió, l’11 de febrer, de representants municipals, cossos de seguretat i portaveus dels veïns, divendres passat es va celebrar una segons trobada, en aquest cas oberta a tots els residents de la urbanització del Mirasol i del sector de la zona esportiva-Turó de Sant Magí, a la qual van assistir una seixantena de persones.
L’objectiu de la darrera sessió era posar al dia el veïnat de les accions empreses i traslladar-los diversos consells de seguretat. Hi van assistir l’alcaldessa, Judit Gisbert; la regidora de Governació i adscrita al Mirasol, Esther Espluga; el sotscap de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Solsona, Josep Pere Aymerich, i el caporal cap de l’Oficina de Relacions amb la Comunitat, Josep Padullers; Eliseu Ribalta, cap de la Policia Local, així com els regidors de barri Albert Colell i Jordi Sendarrubias.
Josep Pere Aymerich va explicar als veïns que el modus operandi dels robatoris apunta a grups organitzats provinents de l’estranger, que es desplacen diàriament a municipis diferents. Segons va detallar, aquests fets es concentren habitualment entre els mesos d’octubre i març, coincidint amb l’horari d’hivern, i sobretot entre les sis de la tarda i les deu de la nit, quan la manca de llum a l’interior dels habitatges permet detectar si estan buits. En aquest sentit, va advertir que “aquest tipus de robatoris es produeixen cada vegada més al conjunt de Catalunya”.
Aymerich va assegurar que malgrat l’acumulació de casos en pocs mesos, “el nivell delinqüencial de Solsona, en comparació amb altres municipis amb el mateix volum d’habitants, és dels més baixos, per sota de la mitjana”.
Amagar les joies i els diners en llocs segurs de la casa, reforçar els tancaments de finestres i les portes dels balcons, deixar algun llum encès o amb temporitzador quan se surt de casa, instal·lar càmeres de seguretat i llums amb sensors de moviment a la zona del pati o jardí i trucar al moment la policia en cas de detectar persones sospitoses al barri. Aquests són alguns dels consells que es van traslladar als veïns en la sessió informativa.
Tant l’alcaldessa, Judit Gisbert, com el cap de la Policia Local, Eliseu Ribalta, van refermar el seu compromís de continuar treballant de manera conjunta entre tots els agents i el veïnat per prevenir els robatoris i reforçar la percepció de seguretat. El consistori mantindrà el seguiment de les mesures adoptades i no descarta impulsar