El Cine París de Solsona programa el documental «A la deriva» sobre la travessia de tres manresans a l’Amazones

El Cine París de Solsona preveu per al diumenge 14 de juny, a les 17 h, la projecció del documental 'A la deriva'. Aquest film exposa una experiència de viatge que transforma els seus protagonistes, centrada en la vivència directa i sense artificis. La cita s'adreça a espectadors que volen conèixer una aventura basada en fets reals, amb la natura com a marc central de la narrativa i amb l'impuls per explorar i superar-se com a fil conductor.
La producció gira entorn de Aleix Badia, Pere Tió i Pol Ribera, manresans que opten per afrontar l'Amazones en una balsa construïda per ells mateixos. Són 550 quilòmetres descendits pel riu, però el trajecte va més enllà de l'esforç físic. El documental reflecteix la recerca de relació, llibertat i companyonia. El relat mostra com el viatge posa a prova la resistència, l'adaptabilitat i la cooperació, així com la solidesa dels vincles en un entorn exigent com és l'Amazones. Escenes de paisatges abruptes s'alternen amb moments de tensió i superació, donant compte de l'impacte d'aquesta experiència sobre els participants.
La pel·lícula es presenta com una crònica viscuda en primera persona d'una aventura inesperada. Durant la projecció, els mateixos protagonistes faran una introducció i, en acabar, s'hi afegirà un col·loqui obert amb l'audiència. Aquesta trobada vol facilitar l'accés al detall del procés creatiu, al rodatge i a les situacions que es produeixen lluny de la càmera. El públic podrà intercanviar preguntes amb els autors, conèixer episodis nous i entrar en matèria sobre qüestions tècniques i vivencials relacionades amb la confecció del film.
'A la deriva, un descens per l'Amazones' s'estén durant 83 minuts, amb diàlegs en català i castellà. La peça s'emmarca dins el gènere documental vinculat al viatge i a l'aventura. En els darrers mesos, ha estat seleccionada pels Barcelona Indie Awards i pel València Independent Film Festival. També ha rebut el guardó a Millor Travel Film als Bangkok Film Awards i el reconeixement de millor direcció als Alternative Film Festival de Toronto. La presència en aquests festivals indica l'abast internacional assolit.
El desenvolupament del documental parteix d'una filmació sense guió ni planificació prèvia, amb una dotació tècnica mínima i un pressupost limitat. Aquesta opció per la immediatesa i la captura directa imprimeix al projecte un caràcter espontani i una proximitat poc freqüents en el gènere, contribuint a una connexió directa amb qui mira. L'absència de planificació afavoreix que el registre sigui fidel, mostrant tant escenes de dificultat com d'eufòria, i permetent un accés directe a la significació de l'experiència i al procés de recerca individual.
Les entrades per a la sessió s'ofereixen a la taquilla del cinema amb un preu general de 7,5 euros i una tarifa reduïda de 5,5 euros destinada als socis del Cine París. L'acte s'adreça a qui vol apropar-se al cinema documental o conèixer de prop una experiència personal, amb la possibilitat d'interactuar amb els protagonistes.