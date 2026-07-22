La Festa Major de Sant Esteve d'Olius celebra mig segle d’història amb un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics

L'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Esteve d'Olius commemora aquest 2026 una efemèride molt especial: 50 anys organitzant la Festa Major. Mig segle de dedicació, voluntariat i compromís amb la vida social i cultural del poble que enguany vol celebrar amb una programació especial, pensada per reunir veïns i veïnes, famílies i visitants al llarg dels dies 31 de juliol i 1 i 2 d'agost.
La Festa Major arrencarà el divendres 31 de juliol amb la Caminada Popular Nocturna fins a Ratavilla, una proposta lúdica que convida a redescobrir un indret estretament vinculat a la memòria i a la història quotidiana de Sant Esteve d'Olius.
El dissabte 1 d'agost concentrarà bona part de les activitats. Durant el matí hi haurà el torneig de bitlles amb Olius Bitlles, la Festa de l'Escuma i un vermut popular. A les 6 de la tarda, Alba Mascarella presentarà l'espectacle familiar “Ni croquetes, ni punyetes”, que anirà seguit d'un berenar per a tots els assistents.
A continuació, la cripta de l’església de Sant Esteve d’Olius acollirà el concert de Goig, una proposta artistica que reivindica la tradició oral a través dels goigs i devocions populars, amb un recorregut musical que fa un cant a la pluja i al món rural.
Ja al vespre, el Sopar Popular tornarà a ser un dels grans punts de trobada de la Festa Major. La vetllada inclourà la tradicional rifa i estarà amenitzada pel grup Argelagues, que oferirà un repertori de música popular amb aires de folk i d'arrel.
La celebració culminarà el diumenge 2 d'agost amb la missa solemne i la benedicció del pa, amb la barreja i la coca acte seguit. A la tarda, hi haurà Ball a càrrec de Joan Vilandeny, un acte que comptarà amb servei de bar i entrepans i bingo a la mitja part.
Les inscripcions per a la caminada i la venda d'entrades del concert de Goig i del sopar popular ja es poden adquirir a entradessolsones.com. Els tiquets :sics per al sopar també es poden comprar a l'Ajuntament d'Olius i a la Llibreria 3 Punts fins al 30 de juliol.
50 anys fent poble, 50 anys fent Festa Major.