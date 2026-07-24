Paral·lel Festival: una dècada redefinint l'experiència de l'electrònica a la natura

Lluny dels formats massius i del consum ràpid, el festival manté intacta la seva essència: un espai íntim, cuidat i profundament connectat amb la música, l'entorn i les persones.
Una obra sonora que es viu, no es consumeix
Paral·lel no és una successió de concerts. És una narrativa. Durant tres dies, la seva programació es desplega com un relat complet, amb un pròleg, un desenvolupament i un epíleg que guien el públic a través d'un viatge emocional i sonor. Des de l'ambient més introspectiu fins al deep techno més hipnòtic, cada actuació forma part d'un arc comú que es viu col·lectivament des d'un únic escenari.
Aquest enfocament, juntament amb la seva aposta per un horari principalment diürn i un aforament limitat a 2.500 persones, converteix cada edició en una experiència immersiva on l'escolta activa substitueix el consum accelerat, i on el temps sembla expandir-se al ritme del paisatge.
Un creixement orgànic amb identitat pròpia
Des del seu naixement el 2016, Paral·lel ha evolucionat de manera sostinguda, passant de ser un esdeveniment emergent de menys de 1.000 persones a un festival amb projecció internacional i entrades exhaurides de manera recurrent mesos abans de la seva celebració.
Després de l'aturada obligada per la pandèmia, el retorn el 2022, amb una primera edició al Port del Comte després de quatre edicions al Berguedà, va confirmar la fidelitat d'una comunitat que no ha deixat de créixer tant en nombre com en compromís.
Avui, el festival reuneix un públic exigent i divers, amb assistents procedents de tot Europa que troben a Paral·lel una proposta difícil de replicar: coherència artística, qualitat tècnica i una manera diferent de viure la cultura electrònica. Avantguarda, risc i excel·lència artística
La programació de 2026 torna a apostar per l'equilibri entre referents internacionals i talent nacional, amb propostes que exploren els límits del so, la tecnologia i la percepció.
Ambient, techno hipnòtic i electrònica experimental conviuen en un ecosistema on el risc creatiu no és una excepció, sinó la norma. En un context cultural dominat per la immediatesa, Paral·lel reivindica la profunditat: una música que exigeix atenció, que interpel·la emocionalment i que converteix l'oient en una part activa de l'experiència.
Natura, sostenibilitat i territori
Ubicat en plena muntanya, el festival no només utilitza l'entorn com a escenari, sinó com una part essencial de la seva identitat. Aquesta connexió es tradueix en un compromís real amb la sostenibilitat: reducció de l'impacte energètic, foment del transport col·lectiu, consum de proximitat i mesures actives per minimitzar la petjada ambiental.
A més, la seva celebració en temporada baixa contribueix a dinamitzar l'economia local del Solsonès, reforçant el vincle amb el territori i les seves comunitats.
Més enllà de la música: coneixement i comunitat
Paral·lel amplia la seva proposta amb Paral·lel Plus+, un programa de tallers que explora la producció musical, l'experimentació sonora i la cultura DIY. Un espai on professionals i públic es troben per compartir coneixement, obrir noves vies creatives i enfortir una comunitat global al voltant de l'electrònica d'avantguarda.
Una dècada construint una cosa diferent
El festival és el resultat de més de deu anys de treball independent, guiat per una visió clara: oferir una experiència cultural amb identitat pròpia, allunyad de l'estandardització i centrades en allò essencial.
Paral·lel no competeix per ser més gran, sinó per ser més significatiu. I en aquest camí, s'ha convertit en molt més que un festival: un ritual anual on música, natura i comunitat es troben de veritat.