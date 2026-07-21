El Museu de Solsona programa una conferència sobre les icones cretovenecianes de la seva col·lecció

L'historiador de l'art especialitzat en art romànic Manuel Castiñeiras ofereix una conferència al Museu de Solsona per aprofundir en la tradició pictòrica dels Madonneri i en les icones cretovenecianes conservades en aquesta institució, unes obres que exemplifiquen la circulació d'artistes, models i devocions entre Orient i Occident a la fi de l'edat mitjana. La conferència connecta amb un dels àmbits de l'exposició temporal "Instruments de l'ànima" dedicat als objectes que, provinents de terres llunyanes, adquirien nous significats espirituals en arribar a Catalunya.
Manuel Castiñeiras és catedràtic d'Història de l'Art per la Universitat de Santiago de Compostel·la i professor agregat d'art medieval a la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre els anys 2005 i 2010 va ser conservador i cap de la col·lecció d'art romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya. És autor d'obres de referència com El universo en imágenes. El Skylitzes Matritensis (2024) i Introducció al mètode iconogràfic (1997), i coautor de publicacions com El romànic a les col·leccions del MNAC (2008) i Pintar fa mil anys. Els colors i l'ofici del pintor romànic (2015).
L'exposició "Instruments de l'ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval", que es podrà visitar a Solsona fins al 4 d'octubre, convida a descobrir com els objectes esdevenien un pont entre el món terrenal i el diví. Comissariada per Marc Sureda i Alberto Velasco, reuneix una selecció de 28 peces, majoritàriament del fons del Museu de Solsona, entre les quals destaquen la talla romànica de la Mare de Déu del Remei, que s'hi exposa per primera vegada, així com un bestiari del segle XVI, una lipsanoteca del segle XI i diverses obres que habitualment es conserven a la reserva del museu. La mostra forma part d'un projecte compartit amb el MEV, Museu d'Art Medieval, el Museu de Lleida i el Museu d'Art de Girona, tot i que cada seu presenta una selecció d'obres i un relat propis.