Solsona inicia les recepcions institucionals per distingir els triomfs esportius dels equips locals

A Solsona, aquest divendres s'ha donat el tret de sortida a una sèrie de recepcions institucionals adreçades als equips esportius locals que han destacat durant la temporada. L’objectiu principal: reconèixer l’impacte dels clubs i dels esportistes que han aconseguit èxits importants portant el nom de la ciutat més enllà de les seves fronteres. El primer grup a rebre aquest reconeixement ha estat el conjunt infantil femení (U14F) del CB Solsona, recent campió de lliga. Durant l’acte, jugadores, tècnics, director esportiu, membres de la junta directiva i famílies han compartit espai i celebració amb càrrecs municipals, encapçalats per l’alcaldessa, Judit Gisbert.
Reconeixement a l’èxit de l’equip infantil femení del CB Solsona
L’alcaldessa ha subratllat el mèrit d’aquest equip, tenint en compte que moltes de les jugadores han afrontat la seva primera temporada a la categoria i també a la cistella alta. Gisbert ha volgut posar l’accent que aquest títol significa motiu d’orgull per a Solsona, no només per la classificació sinó per les actituds i maneres de fer que reflecteix l’equip. En paraules textuals: “representa uns valors que ens identifiquen com a ciutat: el treball constant, la perseverança, el compromís amb l’equip i la confiança en el talent de les nostres joves".”
Durant la recepció, el director esportiu Joan Miquel Villaró i el primer entrenador, Dani Giralte, han remarcat la intensitat amb què el grup ha viscut la temporada. Han insistit en la rellevància de mantenir aquest esperit i continuar estimant la pràctica esportiva. S’ha recordat a les jugadores: “No deixeu d’estimar les coses que feu. La passió que hi heu posat és el que us ha dut fins aquí».” El club ha felicitat l’equip de manera conjunta, posant en valor que la seva actitud, tant a pista com fora, contribueix a fer més visible el nom de Solsona.