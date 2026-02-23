Desmantellen un grup criminal que cometia robatoris a Ponent i després venia els objectes a través d'internet

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal que es dedicava a cometre robatoris a les comarques de Ponent i després venia els objectes robats a través d'internet. Agents de la Unitat d'Investigació de Mollerussa, amb la col·laboració de la comissaria de Caldes de Montbui van detenir, entre l'11 i el 16 de febrer, tres homes i una dona, amb edats compreses entre 22 i 35 anys, com a presumptes integrants d'aquest grup. La policia els hi atribueix almenys cinc robatoris comesos a Arbeca (Garrigues) i Lleida des del gener del 2024, tot i que els arrestats tenien el domicili al Vallès Oriental, on han sigut detinguts.
A mitjan 2025, els investigadors van tenir coneixement que en un pis d'Arbeca hi vivia un home que es dedicava a cometre robatoris a les comarques de Ponent. Més tard, també van esbrinar que la seva parella, amb qui convivia, venia els objectes robats a través d'internet. El primer dels robatoris que els hi atribueixen, però, es remunta a principis de gener del 2024, quan els propietaris d'una explotació agrícola d'Arbeca van denunciar el robatori d'una motocicleta i eines d'un magatzem.
Tres mesos més tard, agents de la comissaria de Lleida van detectar que havien forçat l'accés a una nau industrial on dies enrere els Mossos d'Esquadra havien desmantellat una plantació de marihuana, i n'havien sostret quadres elèctrics i làmpades de led. Al mes d’agost del mateix any, un home d'Arbeca va denunciar que havien entrat a robar a casa seva i havien sostret eines, joies i 800 euros.
Al maig del 2025, un tercer membre del grup criminal va incendiar un vehicle que es trobava en un pàrquing públic de les Franqueses del Vallès. El vehicle constava com a sostret dies enrere a Arbeca i la policia sospita que l'individu el va cremar per no deixar empremtes. Aquest incendi va afectar altres vehicles que estaven aparcats al costat. L’últim robatori que els Mossos atribueixen a aquest grup criminal va tenir lloc dies després, també a Arbeca, on van sostreure una furgoneta.
Venda dels objectes sostrets
Els investigadors van detectar que molts d'aquests objectes robats estaven a la venda a través d'internet, en un portal de compravenda d'objectes de segona mà.
Les gestions dels investigadors van permetre acreditar la participació de dues persones del grup en les vendes dels objectes. Un cop van tenir la investigació conclosa, entre l'11 i el 16 de febrer agents de la comissaria de Caldes de Montbui, que van col·laborar activament en la investigació, van detenir les quatre persones que formaven part del grup criminal.
Els detinguts van passar a disposició judicial al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers.