Desarticulat a Galícia un escamot lleidatà especialitzat en el robatori de coure

El que semblava un viatge rutinari de tornada cap a Ponent ha acabat amb la desarticulació d'una xarxa criminal perfectament estructurada. La Guàrdia Civil ha interceptat a la localitat de A Fonsagrada (Lugo) un comboi de dues furgonetes que transportava un botí gens menyspreable: 5,5 tones de cable de coure, un material altament cotitzat que al mercat negre podria haver superat els 20.000 euros.

Un mètode de "precisió" i velocitat

L'èxit de l'operació ha permès dibuixar el modus operandi d'aquest grup assentat a les comarques lleidatanes. No es tractava de furts improvisats, sinó d'una logística militar:


	Avançada: Membres de la banda es desplaçaven prèviament al nord-oest peninsular per tallar el cablejat i deixar-lo preparat.
	Recollida llampec: Els transportistes arribaven des de Lleida amb vehicles propis o de lloguer, carregaven el material de matinada i emprenien el viatge de tornada immediatament.
	Invisibilitat: L'objectiu era romandre el mínim temps possible a la zona per no aixecar sospites entre el veïnat o les patrulles rurals.


Els implicats i el material recuperat

L'operatiu s'ha saldat amb dos detinguts de 39 i 59 anys, a més d'un menor d'edat investigat, tots ells residents a la demarcació de Lleida. Malgrat les detencions, la investigació continua sota secret d'actuacions, ja que la policia creu que l'engranatge del grup podria ser molt més ampli.

Pel que fa al coure recuperat —més de 5.500 quilos que havien deixat diverses zones de Lugo sota mínims de servei—, ja ha estat retornat a les empreses propietàries per al seu reasfaltat o reinstal·lació.