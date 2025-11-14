Enxampen tres persones que robaven cable de coure al Palau d'Anglesola fent-se passar per operaris de manteniment

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimecres dos homes, de 29 anys, i una dona, de 20 anys, per robar cable de coure al Palau d'Anglesola (Pla d'Urgell) fent-se passar per operaris. Els fets van passar pels volts de les 12 hores quan la policia va ser alertada que uns individus estaven tallant cable de coure al carrer Marius Torres.
En arribar, van trobar tres persones uniformades com si fossin treballadors d'una empresa, els quals van explicar-los que feien tasques de manteniment per una empresa que els havia subcontractat. Prop del lloc, la policia va localitzar una furgoneta carregada amb cable de coure i eines pròpies per perpetrar robatoris com un trepant, un tornavís, una serra i un generador elèctric, entre altres.
Davant la sospita dels agents que els individus no eren treballadors lícits, van portar-los a la comissaria per fer les comprovacions adients. Després de confirmar aquest fet, els van detenir com a presumptes autors d'un delicte de furt.
Els detinguts, un dels quals té antecedents, passaran aquest divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.