Oposició frontal dels veïns del barri de Sant Agustí de Solsona al bloc de pisos en un solar municipal

El passat dimarts 7 d’abril,
una cinquantena de persones dels carrers del voltant del solar de la Sala Polivalent es van reunir en assemblea. L’objectiu era conèixer el projecte d’habitatge cooperatiu i de protecció pública previst al solar municipal del carrer Antoni Gaudí. A la trobada hi van assistir representants dels grups municipals a l’oposició i la regidora d’Habitatge de l’equip de govern.
El conjunt del veïnatge considera que el conveni plantejat no defineix els aspectes més essencials.
No concreta el
nombre real d’habitatges. No avalua
l’impacte sobre la mobilitat. No detalla les
condicions econòmiques ni el model de gestió del projecte.
Una de les principals preocupacions és clara:
on es deixaran els cotxes. Els veïns consideren que no s’ha previst una solució per a una necessitat tan bàsica com l’aparcament, ja no solament per a ells, sinó també per a la resta de la ciutat que en fa ús en multitud d'actes.
Tots aquests punts generen encara més
inquietud, més incertesa.
Tampoc s’informa de les condicions econòmiques. "En la pràctica, -adverteixen que- això obre la porta a
un projecte sense definir i a la participació d’empreses alienes a la ciutat. Solsona perd un solar que representa un actiu estratègic per a la ciutat, mentre que els habitatges podrien construir-se en un altre espai. Fins ara, l’Ajuntament no ha cercat ni proposat cap alternativa, deixant escapar una oportunitat clau per al municipi."
Reunió de veïns del barri de Sant Agustí
Ramon Estany
L'equip de govern defensa aquest projecte
La regidora d'Habitatge, Pilar Viladrich, que va assistir a l'assemblea, va argumentar el projecte davant la greu
manca d'habitatge a Solsona, especialment a un preu assequible per als joves que es volen independitzar. Davant el suggeriment de fer promocions d'habitatge més petites però repartides pels altres solars disponibles de Solsona, Viladrich va exposar que això encariria el preu dels pisos, ja que els altres solars tenen una menor edificabilitat. Davant la queixa de que si els pisos no compten amb aparcaments, s'empitjorarà la situació del barri, la regidora va aclarir que es un tema que no està tancat però que tenen clar que la prioritat són els habitatges, i si inclouen plaça d'aparcament això els encarirà. Davant la necessitat puntual d'aparcaments a Solsona en les Fires i festes com Carnaval i Festa Major, Viladrich va recordar que per això tenen el Camp del Serra, i, s'està treballant per aprofitar els pàrquings de la Sala Polivalent.
Els assistents van mostrar també preocupació per l'alçada i el volum que tindrà el nou edifici, i Viladrich els va assegurar que
es construirà d'acord amb el POUM de Solsona, seguint l'alçada dels edificis dels voltants.
Reunió de veïns del barri de Sant Agustí
Ramon Estany
Recollida de signatures per fer pressió
Davant d’aquesta situació, les persones assistents van acordar iniciar un procés per demanar
l’aturada immediata del conveni de cessió.
Demanen a l'alcaldessa,
Judit Gisbert, que intervingui en aquesta situació, que corregeixi allò que calgui i que els escolti. Confien que la seva acció política respongui al compromís amb el poble, posant les persones al centre de les decisions. Per això, li sol·liciten que reconsideri i aturi aquest projecte fins que hi hagi un veritable diàleg amb tot els veïns i veïnes i persones afectades.
S’iniciarà una
recollida de signatures al barri a partir del dilluns 13 d’abril i que estarà activa durant 15 dies. Els punts habilitats seran Kauri Viatges i TKS Sport Ribera.
El veïnat fa una crida clara a sumar-se a aquesta petició.