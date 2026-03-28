L'Ajuntament de Solsona posa en marxa els tràmits per a la construcció de més de 50 pisos de protecció oficial 

El darrer Ple municipal a l'ajuntament de Solsona va suposar el tret de sortida per a la promoció de més de 50 pisos de protecció oficial a la ciutat. Amb els vots favorables de l'equip de govern (ERC i ApS-CUP), l'abstenció de Treballem per Solsona i el posicionament contrari de Junts, es va aprovar iniciar l'expedient de cessió gratuïta i directa del dret real de superfície del solar del número 4 del carrer d'Antoni Gaudí a les entitats Sostre Cívic i Hàbitat3 per un període de 75 anys.
Tal com estableix el conveni a tres bandes de l'Ajuntament amb aquestes entitats, la promoció i gestió de l'edifici anirà a càrrec de la cooperativa Sostre Cívic i la Fundació Hàbitat3, que també n'assumiran íntegrament el finançament, sense cap aportació econòmica de les arques municipals. Aquesta promoció, a més, podrà beneficiar-se dels ajuts i programes de finançament públic previstos pel Pla 50.000 de la Generalitat de Catalunya.
L'adjudicació directa a promotores socials, sense ànim de lucre, segons va defensar ahir la regidora d'Habitatge, Pilar Viladrich, "és la manera més àgil, ràpida i segura de no deixar a mans especulatives la construcció d'habitatge públic de lloguer". El solar, de 2.528 metres quadrats de superfície, seguirà sent de titularitat municipal i, un cop transcorreguda la vigència del dret de superfície, l'edifici construït també ho serà.
Participació municipal en la planificació i seguiment
El govern municipal va remarcar que el pas suposa l'inici del procés. En base al conveni, a partir d'aquí es constituirà una comissió de seguiment, de la qual formarà part l'Ajuntament, per a la planificació i l'execució del projecte i de les obres. Pilar Viladrich va recordar que el consistori no tindria aquest control si la promoció anés a càrrec d'empreses privades o de la Generalitat de Catalunya.
Les dues formacions de l'oposició, però, no veuen de bons ulls el conveni. Tant Junts per Solsona com Treballem per Solsona coincideixen en la necessitat de promoure nou habitatge social a la ciutat, però "no de qualsevol manera ni a qualsevol preu", en paraules de la portaveu de Junts, Núria Bonet. Per al seu homòleg de Treballem, Marc Barbens, "el conveni defensa més els interessos d'aquestes entitats que els de la ciutat". Tant és així que aquests grups fins i tot van demanar la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia.
L'oposició lamenta que "s'hipotequi" el solar del carrer d'Antoni Gaudí, el més valuós del patrimoni municipal i que es podria destinar a altres fins, malgrat disposar d'altres solars que han estat cedits a l'Ajuntament on només s'hi pot construir habitatge de protecció oficial.
Entre altres crítiques, Junts i Treballem també temen que aquesta promoció agreugi la manca d'aparcament a la zona, ja que el conveni no obliga a preveuren; retreuen que no s'hagi consultat els veïns de l'indret, i que no es concreti la tipologia d'habitatges que s'hi projectaran, ni el perfil dels beneficiaris, ni els preus. Igualment, diuen sentir-se "enganyats" amb un conveni en què no han pogut participar i que no disposa d'informes tècnics ni de Secretaria.
L'executiu local defensa que "aquest solar és l'únic que pot donar resposta a l'extrema necessitat d'habitatge de Solsona, en tant que en el més gran dels altres de què disposa shi poden construir un màxim de 17 pisos". "El que fem, precisament, és revaloritzar aquest sòl", manifesta Pilar Viladrich.
"La nostra obligació"
L'alcaldessa, Judit Gisbert, va reiterar que "l'habitatge és un problema gravíssim". "I, per tant, destinar el millor patrimoni que tenim a donar-hi resposta no és només la nostra manera de fer sinó la nostra obligació". La batllessa va insistir que tot just "comencem a caminar" i "es treballarà conjuntament per definir quin serà el projecte, com seran els habitatges" i per donar resposta a tota la resta de dubtes, inclosa la solució sobre la necessitat d'aparcament.
Aquest punt va centrar el debat polític de la sessió plenària i va evidenciar les divergents interpretacions d'un mateix conveni. Per a uns, beneficien les entitats promotores, mentre que els altres recorden l'acord amb dues entitats sense ànim de lucre que ha de permetre aconseguir 50 habitatges de lloguer social amb una "fórmula d'èxit" que sha implementat a altres ciutats del país.
La idea és disposar d'un avantprojecte de l'edifici en un termini màxim de cinc mesos des de la signatura del conveni i, posteriorment, fer-ne una presentació pública a la ciutadania.