10 de juny de 2026

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Solsona

L’Ajuntament de Solsona obre una convocatòria urgent per contractar una persona encarregada d’equipament cultural

Es poden presentar sol·licituds al procés selectiu fins aquest divendres, cinc dies abans de les entrevistes

  • Sala polivalent de Solsona

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de juny de 2026 a les 07:40

L’Ajuntament de Solsona ha obert un procés de selecció urgent per cobrir temporalment una plaça d’encarregat/ada d’equipament cultural durant els mesos d’estiu. La contractació, a jornada completa, s’estendrà del primer de juliol al 30 de setembre amb l’objectiu de reforçar la gestió, el manteniment i el desenvolupament de les activitats culturals municipals. 

La persona seleccionada s’encarregarà del seguiment del calendari d’activitats del teatre comarcal i la sala polivalent i de la preparació dels espais per a les entitats, associacions i serveis municipals que en facin ús. També assumirà tasques tècniques en els muntatges d’il·luminació i so i altres necessitats similars, tant en instal·lacions municipals com en activitats a l’aire lliure.

Igualment, entre les funcions d’aquesta plaça, hi ha la coordinació amb companyies, grups i entitats usuàries dels equipaments, la supervisió de l’ús de les instal·lacions, la comunicació d’incidències, el manteniment ordinari dels espais i dels equips tècnics, així com l’actualització de l’inventari de material i la gestió de les comandes necessàries. També podrà formular propostes de millora dels equipaments i dels seus recursos tècnics.

La jornada laboral serà completa i l’horari s’adaptarà a les necessitats del servei i al calendari d’activitats programades. Es treballarà de dilluns a diumenge, amb dos dies de descans setmanal que es determinaran en funció dels actes previstos.

Pel que fa als requisits, les persones aspirants han de disposar almenys d’una de les titulacions que permeten l’accés al grup C1 de l’Administració pública, com ara el batxillerat, un cicle formatiu de grau mitjà o superior o equivalent. També cal acreditar el nivell de suficiència de català (C1) o una titulació equivalent reconeguda.

Experiència

Es valorarà especialment l’experiència en la gestió d’equipaments culturals, l’organització d’activitats i els coneixements tècnics relacionats amb el so, la il·luminació i els muntatges escènics.

Les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud a través de la seu electrònica municipal (https://ja.cat/ofertalaboralsolsona) fins aquest divendres, 12 de juny. Les que s’admetin al procés selectiu seran convocades a una entrevista el dimecres 17 de juny, en l’horari que es comunicarà individualment a cada aspirant.

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