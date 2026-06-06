La geganta Clotilde reapareix a Freixinet després de la seva restauració

La geganta Clotilde s’ha tornat a mostrar avui a la Plaça Major de Freixinet, en el marc de la festa de l’Adesiara, després d’un procés de restauració a càrrec de l’artista Manel Ariza realitzat durant la primavera. La intervenció ha estat viable, en gran part, gràcies als fons obtinguts durant la caragolada solidària organitzada per la FECOLL en l’última Fira de la Mel. L’acte de presentació ha generat expectació entre el públic local i visitant, donant la benvinguda a una figura amb valor simbòlic per a la comunitat. La intervenció ha retornat a la geganta el seu aspecte inicial i li permet ocupar, de nou, una posició destacada a la festa, contribuint a preservar el llegat cultural del poble.
Riner ha engegat la festa de l’Adesiara aquest dissabte, una celebració recuperada recentment per l’Associació de Joves de Riner. El programa ha inclòs un dinar col·lectiu i diverses activitats orientades al públic infantil, a més d’actes musicals i tradicionals. Destaca la reaparició de la geganta Clotilde, que ha estat restaurada tant en l’estructura com en la superfície, i repintada durant els últims dos mesos. Amb una alçada de 2,60 metres i un pes de 20 quilos, la figura va ser construïda l’any 1992 per formar parella amb el gegant sergent Morales, que data de l’any anterior. Aquesta parella de gegants porta dècades vinculada a la identitat del poble i ha participat en festes i esdeveniments múltiples. El fet que la figura torni a sortir a la plaça s’ha convertit en un motiu de satisfacció per als veïns, que han fet pinya per afavorir la seva conservació.
La geganta, obra de Manel Ariza durant els seus anys de docent a Freixinet, s’integra dins un conjunt de figures creades entre 1989 i 1993 amb la col·laboració de l’alumnat. El procés va implicar l’ús de pasta de paper, materials reutilitzats i roba cedida pels habitants del poble. Aquesta manera de fer reflecteix la participació col·lectiva en la vida festiva del municipi. Tal com declara l’alcalde de Riner, Joan Solà: "ajuden a mantenir l’esperit de poble i la tradició, i més considerant que avui hem recuperat una geganta que formava part de la imatgeria festiva de Freixinet en el marc d’una festa històrica també recuperada". L’aportació intergeneracional ha estat un factor decisiu per a la continuïtat d’aquest patrimoni i de la celebració.
Solà també destaca: "parlem de tradició però també de futur, perquè parlem d’una celebració que ha reiniciat l’Associació de Joves de Riner". La presentació de la “nova” Clotilde ha vingut seguida per una ballada de gegants i activitats per a infants. L’agenda del dia ha inclòs, a més, un espectacle familiar de titelles sota la companyia La Pantomima i finalitza amb un concert del músic i autor Diego Paqué. Un ventall d’actes que han implicat persones de diverses edats, afavorint la cohesió social i l’enfortiment del sentiment de pertinença.
L’Adesiara apareix documentada des de finals del segle XIX, tot i que la seva celebració es va interrompre a principis dels anys setanta. El 2013, l’Ajuntament de Riner i l’associació de Veïns de Freixinet van impulsar-ne una recuperació puntual, però el 2020 l’esdeveniment no es va realitzar a causa de la pandèmia. Enguany, la celebració es reincorpora al calendari local, amb la intenció de mantenir la memòria col·lectiva i les pràctiques festives tradicionals.