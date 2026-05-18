Súria se suma a la campanya Let's Clean Up Europe amb accions de neteja popular

Súria participarà aquest mes de maig en la campanya europea Let's Clean Up Europe amb diferents accions de neteja i sensibilització ambiental a diversos espais naturals del municipi.
L'activitat principal tindrà lloc divendres 22 de maig amb una jornada oberta a tota la ciutadania a les Guixeres i al Pla de Reguant. Paral·lelament, les Escoles Verdes de la vila també prendran part en la iniciativa amb una acció de recollida de residus a l'entorn del riu Cardener aquest divendres 15 de maig.
Jornada oberta a la ciutadania
La neteja popular del dia 22 començarà a les 9 del matí amb la trobada dels participants al Rieral del Tordell, al costat del Parc Municipal Macary i Viader. L'organització recomana portar roba i calçat còmodes, aigua i alguna cosa per menjar.
A l'inici de la jornada es lliurarà un kit de participació de la campanya i l'activitat es clourà cap a les 12 del migdia amb un petit refrigeri al mateix parc.
Sensibilització ambiental i preservació de l'entorn
Les activitats s'emmarquen dins la campanya Let's Clean Up Europe, una iniciativa d'àmbit europeu que té com a objectiu conscienciar sobre la necessitat d'evitar l'abandonament de residus a la natura i promoure la preservació dels espais naturals a través d'accions col·lectives de neteja.
La jornada està organitzada per l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea de Medi Ambient, i per l'empresa ICL, amb la col·laboració del Centre Excursionista, Ampans i Exland. En el cas de les activitats escolars, també hi participen els equips docents de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac.
La campanya compta amb l'impuls de l'Agència de Residus de Catalunya i la Generalitat, amb el suport d'Ecovidrio, la Diputació de Barcelona i la Comissió Europea.