18 de maig de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

Súria se suma a la campanya Let's Clean Up Europe amb accions de neteja popular

El municipi organitza una jornada oberta a la ciutadania i activitats amb les Escoles Verdes

  • Imatge de la jornada de neteja de l’entorn, dins de la campanya Let’s Clean Up Europe, a Súria -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de maig de 2026 a les 14:26

Súria participarà aquest mes de maig en la campanya europea Let's Clean Up Europe amb diferents accions de neteja i sensibilització ambiental a diversos espais naturals del municipi.

L'activitat principal tindrà lloc divendres 22 de maig amb una jornada oberta a tota la ciutadania a les Guixeres i al Pla de Reguant. Paral·lelament, les Escoles Verdes de la vila també prendran part en la iniciativa amb una acció de recollida de residus a l'entorn del riu Cardener aquest divendres 15 de maig.

Jornada oberta a la ciutadania

La neteja popular del dia 22 començarà a les 9 del matí amb la trobada dels participants al Rieral del Tordell, al costat del Parc Municipal Macary i Viader. L'organització recomana portar roba i calçat còmodes, aigua i alguna cosa per menjar.

A l'inici de la jornada es lliurarà un kit de participació de la campanya i l'activitat es clourà cap a les 12 del migdia amb un petit refrigeri al mateix parc.

Sensibilització ambiental i preservació de l'entorn

Les activitats s'emmarquen dins la campanya Let's Clean Up Europe, una iniciativa d'àmbit europeu que té com a objectiu conscienciar sobre la necessitat d'evitar l'abandonament de residus a la natura i promoure la preservació dels espais naturals a través d'accions col·lectives de neteja.

La jornada està organitzada per l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea de Medi Ambient, i per l'empresa ICL, amb la col·laboració del Centre Excursionista, Ampans i Exland. En el cas de les activitats escolars, també hi participen els equips docents de les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac.

La campanya compta amb l'impuls de l'Agència de Residus de Catalunya i la Generalitat, amb el suport d'Ecovidrio, la Diputació de Barcelona i la Comissió Europea.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar