Súria recupera al web municipal l'exposició sobre el geòleg i humanista Salvador Reguant

L'Ajuntament de Súria ha recuperat al web municipal l'exposició Salvador Reguant, 80 anys de mestratge, que es va poder veure a la sala Cal Balaguer del Porxo a començaments de 2009 com a homenatge a aquest destacat científic i humanista surienc. La mostra digitalitzada inclou, entre altres continguts, un vídeo elaborat a partir d'una entrevista en què Salvador Reguant repassa la seva trajectòria vital i els principals eixos del seu pensament.
Un referent internacional de la geologia
Salvador Reguant i Serra (Súria, 1928 – Barcelona, 2016) va ser un dels geòlegs catalans amb més projecció internacional en àmbits com l'estratigrafia, la geologia històrica i la paleontologia.
Al llarg de la seva trajectòria va publicar nombrosos llibres i articles científics, però també textos de reflexió humanista i religiosa. Va ser catedràtic emèrit i degà de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, president de la Institució Catalana d'Història Natural i membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans.
L'any 2005 va rebre el Premi Bages de Cultura en reconeixement a la seva trajectòria científica i pedagògica.
Accés permanent a les exposicions
Els plafons de l'exposició s'han incorporat a l'apartat del web municipal dedicat a mostres produïdes per l'Ajuntament o relacionades amb la història i el patrimoni surienc, amb l'objectiu de fer-les accessibles de manera permanent. El vídeo amb l'entrevista a Salvador Reguant també es pot consultar a través del canal de YouTube de l'Ajuntament de Súria.
Segons el consistori, un dels objectius principals de la mostra és difondre les aportacions de Reguant en els camps de la ciència i l'humanisme, així com posar en valor el seu vincle amb Súria, malgrat haver viscut bona part de la seva vida fora del municipi.
També es recupera l'exposició sobre Magí Fàbrega
Recentment, el web municipal també ha incorporat els continguts de l'exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat”, que es va poder visitar a Cal Balaguer del Porxo entre gener i abril d'aquest any coincidint amb la commemoració del centenari de la mort d'aquest advocat, jurista i catedràtic surienc nascut a Cererols.