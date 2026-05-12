La Seu de Manresa obrirà el campanar al públic

La Seu reivindica el patrimoni sonor del campanar
La basílica de la Seu de Manresa organitzarà aquest maig dues activitats per apropar a la ciutadania la història i el valor patrimonial de les campanes del temple. Les propostes coincideixen amb la celebració del Dia Internacional dels Museus i tenen com a objectiu donar a conèixer tant el patrimoni sonor de la basílica com els treballs de restauració realitzats recentment.
Les activitats aniran a càrrec de Blai Ciurana, campaner, campanòleg i carillonista, reconegut recentment amb el Premi Berenguer de Montagut 2025 per l'obra Les veus del campanar (campanes de la Seu de Manresa), guardó convocat per l'Associació Amics de la Seu dins els Premis Lacetània.
Conferència sobre la història de les campanes
La primera proposta serà la conferència Les veus del campanar, prevista per aquest divendres 15 de maig a 2/4 de 7 de la tarda a la Sala Gòtica de la Seu.
Durant la xerrada, Blai Ciurana explicarà la història de les campanes de la basílica, així com la seva funció litúrgica i social al llarg dels segles. També abordarà els treballs de reparació que es van dur a terme l'any passat i els tocs tradicionals que s'han pogut recuperar gràcies a aquesta intervenció.
La conferència vol oferir una mirada divulgativa sobre un element patrimonial sovint desconegut però amb una forta vinculació amb la vida històrica i cultural de la ciutat.
Visita comentada amb tocs manuals
La segona activitat serà una visita comentada al campanar de la Seu, prevista per al dissabte 30 de maig a les 11 del matí. El recorregut començarà des de la primera coberta del temple i inclourà una demostració de tocs manuals de campanes.
En aquesta ocasió, Blai Ciurana estarà acompanyat dels també campaners Ció Abellí i Jordi Jordà. Els assistents podran descobrir de prop el conjunt de campanes de la basílica, entendre'n el funcionament i escoltar diversos tocs tradicionals interpretats manualment.
La proposta permetrà conèixer des de dins un espai habitualment inaccessible i aprofundir en el valor històric, musical i patrimonial del campanar.
Activitats vinculades al Dia Internacional dels Museus
Les dues iniciatives formen part de les activitats programades amb motiu del Dia Internacional dels Museus i busquen reforçar la difusió del patrimoni cultural de la Seu de Manresa.
La visita al campanar requereix inscripció prèvia. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis.