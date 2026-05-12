El Museu de Manresa mostra l'univers visual de Joan Fontcuberta

El Museu de Manresa inaugurarà aquest dimecres 13 de maig a les 7 de la tarda l'exposició itinerant Cosmogonia de les imatges. Joan Fontcuberta, amb la presència de l'artista. La mostra es podrà visitar del 14 de maig al 28 de juny a la Sala del claustre.
L'exposició proposa un recorregut per l'univers creatiu de Joan Fontcuberta a través de fotografies de gran format i vitrines. La proposta convida el públic a recórrer l'espai com si fos el cicle vital d'un univers fotogràfic, en què les imatges neixen, adquireixen valor i dialoguen amb la seva desaparició.
Una mirada reflexiva sobre la fotografia
Joan Fontcuberta, guardonat amb el Premi Hasselblad i els Premis Nacionals de Fotografia i d'Assaig, és un dels artistes catalans amb més projecció internacional.
La mostra és fruit de la col·laboració amb el màster de Gestió i Anàlisi del Patrimoni Artístic de la Universitat Autònoma de Barcelona. El projecte ha estat comissariat per Andrea Barbarà, Sara El Kaiss, Gabriel Fonseca, Helena Mate i Èrica Simón, sota la coordinació de Jaume Vidal Oliveras i amb disseny de Jesús Galdón.
Visites comentades i una taula rodona
Coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, el diumenge 17 de maig a les 11 del matí s'ha programat una visita comentada de l'exposició, que es repetirà el dissabte 20 de juny a les 5 de la tarda.
A més, el dijous 21 de maig a les 6 de la tarda es farà la taula rodona Els engranatges darrere del discurs: comissariat i lectura sobre la fotografia de Joan Fontcuberta, amb la participació de l'equip de comissàries.
Totes les activitats són gratuïtes, tot i que es recomana reserva prèvia a través del web del Museu de Manresa.