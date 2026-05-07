Manresa celebrarà el Dia dels Museus amb activitats culturals del 13 al 18 de maig

Manresa se sumarà un any més a la celebració del Dia Internacional dels Museus (DIM) amb una programació d'activitats culturals i divulgatives que es desenvoluparan del 13 al 18 de maig en diferents equipaments patrimonials de la ciutat. La proposta inclou visites guiades, exposicions, concerts, tallers, activitats familiars i jornades de portes obertes amb l'objectiu d'apropar els museus i el patrimoni a tota la ciutadania.
Els espais participants seran el Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa (MAT), el Centre de l'Aigua de Can Font, la Casa de la Culla, la basílica de la Seu, el Museu de Geologia Valentí Masachs i el Carrer del Balç.
L'edició d'enguany del DIM, impulsada per l'International Council of Museums (ICOM), porta per lema Museus unint un món dividit, una proposta que vol reivindicar el paper dels museus com a espais de diàleg, cohesió i construcció comunitària.
Conferències i exposicions per obrir el programa
La programació arrencarà dimecres 13 de maig amb la conferència Els recursos geopolítics i la cooperació internacional: una reflexió, que tindrà lloc al Museu de Geologia Valentí Masachs.
El mateix dia també s'inaugurarà al Museu de Manresa l'exposició Cosmogonia de les imatges: Joan Fontcuberta, amb presència del reconegut artista català.
Divendres 15 de maig continuarà l'activitat amb la conferència Les campanes de la Seu. Característiques i secrets de les veus del campanar, a càrrec del carillonista i campanòleg Blai Ciurana Abellí. Paral·lelament, el MAT acollirà una sessió de ioga dins la seva programació especial.
Visites guiades i activitats singulars
Entre les activitats destacades de dissabte hi haurà dues visites guiades especials. D'una banda, La Séquia amagada, de Can Font al Passeig Pere III, un recorregut per descobrir el traçat històric del rec i l'antic torrent dels Predicadors. De l'altra, Del temple al museu: un recorregut per l'art barroc, una proposta conjunta entre el Museu del Barroc i la Seu per explorar el patrimoni artístic compartit.
A la tarda, el MAT oferirà la visita teatralitzada L'Esperanceta va a la fàbrica, una activitat amb humor que aproparà el públic al passat industrial i tèxtil de la ciutat.
Concerts i activitats nocturnes per a la Nit dels Museus
La Nit dels Museus, prevista pel dissabte 16 de maig, concentrarà algunes de les activitats més destacades del programa. Al Museu de Manresa es farà un concert al claustre amb Júlia Cruz i Irene Garcés, en una proposta centrada en la cançó d'autor i la mirada transfeminista. També s'hi organitzaran visites nocturnes comentades a peces destacades de la col·lecció. L'espai comptarà amb una food truck i una zona de descans amb taules i cadires.
Al MAT, la celebració inclourà una ballada nocturna de swing amb música en directe del grup Jezz Trio. Durant tot el cap de setmana hi haurà servei de bar i diumenge al matí s'hi afegiran els anomenats Vermuts de patrimoni.
Activitats familiars i portes obertes
La programació de diumenge inclourà una visita centrada en la Casa de la Culla i la tradició vitivinícola del Bages, així com un espai de lectura i taller de còmics de Comerç Just al MAT.
Al Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya es farà una acció artística col·laborativa guiada per l'artista Txema Rico, amb la creació d'un gran mosaic inspirat en els colors i motius del barroc. També s'hi oferirà una visita comentada a l'exposició de Joan Fontcuberta.
Durant tot el cap de setmana també s'han programat activitats familiars com Descobriu el museu en família! al Museu de Manresa i Tècnica 3-6 al MAT, així com trobades d'Urban Sketchers del Bages a la Seu i al mateix MAT.
A més, entre dissabte 16 i dilluns 18 de maig, els diferents museus i espais patrimonials participants oferiran jornades de portes obertes.