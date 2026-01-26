Súria ha iniciat aquest 2026 la commemoració del centenari de la mort de Magí Fàbrega i Cortès amb la inauguració d'una exposició a la sala Cal Balaguer del Porxo. La mostra dona el tret de sortida a un conjunt d'activitats que al llarg de l'any recordaran la trajectòria vital i acadèmica d'aquest advocat, jurista i catedràtic estretament vinculat a la Universitat de Barcelona.
Una exposició per obrir l'any commemoratiu
L'exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat va ser inaugurada el passat dissabte en el marc dels actes de la Festa de Sant Sebastià. La mostra ha estat produïda per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Súria amb l'objectiu de donar a conèixer la figura i les aportacions d'un dels suriencs més destacats de la història contemporània de la vila.
Magí Fàbrega, nascut a Cererols, té un carrer dedicat a Súria des de l'any 1929. Ara, coincidint amb el centenari de la seva mort, el municipi ha volgut posar en valor la seva trajectòria professional i el seu llegat intel·lectual a través d'aquesta exposició, que s'emmarca dins d'un programa més ampli d'activitats previstes al llarg de tot l'any 2026.
Una trajectòria lligada a la Universitat de Barcelona
La mostra repassa la vida de Magí Fàbrega en el context històric de la seva època i destaca especialment la seva vinculació amb la Universitat de Barcelona. Al llarg de la seva carrera acadèmica, Fàbrega va exercir com a catedràtic de Dret Civil i va ocupar càrrecs de responsabilitat com els de degà, vicerector i rector en funcions.
A més de la seva tasca docent, Magí Fàbrega va ser un jurista de prestigi i autor de llibres de referència en l'àmbit del Dret, fet que el va convertir en una figura destacada dins del món universitari i jurídic del país. L'exposició contextualitza aquesta trajectòria en una etapa històrica marcada per canvis polítics, socials i universitaris de gran abast.
Un acte inaugural amb presència institucional i familiar
La inauguració de l'exposició va anar a càrrec del regidor de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Súria, Albert Fàbrega, i va comptar amb la presència de la regidora d'Esports i Festes, Alba Martínez, així com d'altres membres de la corporació municipal. L'acte també va tenir una presència destacada de membres de la família Fàbrega, que han col·laborat activament en la mostra amb l'aportació de documents, informació i peces històriques d'interès.
En el marc de la inauguració, Albert Fàbrega va oferir una conferència en què va subratllar la importància de la trajectòria acadèmica de Magí Fàbrega i el paper que va tenir en el món universitari en un període especialment convuls. L'acte va finalitzar amb la lectura d'un fragment de les memòries de l'escriptor Josep Maria de Sagarra, que havia estat alumne del catedràtic surienc i en parlava en termes elogiosos.
Horaris de visita i activitats complementàries
L'exposició sobre Magí Fàbrega es podrà visitar a la sala Cal Balaguer del Porxo fins al proper 6 d'abril. L'horari d'obertura és de divendres a diumenge, d'11 del matí a 1 del migdia, i els dissabtes també a la tarda, de 5 a 7.
Dins del programa de la Festa de Sant Sebastià, també s'ha programat una visita patrimonial a Cererols sota el títol Una passejada per Cererols: els paisatges de Magí Fàbrega. Aquesta activitat, que inicialment s'havia de celebrar el passat dissabte, tindrà lloc finalment aquest diumenge 1 de febrer després d'haver estat ajornada per la meteorologia. El recorregut passarà per diversos indrets que van formar part de l'entorn vital de Magí Fàbrega durant la seva infantesa, amb sortida a 2/4 de 10 del matí des del Rieral de Tordell.