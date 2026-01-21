Súria renova el Vot de Poble en una Festa de Sant Sebastià marcada pel dol oficial

Súria ha renovat aquest dimarts 20 de gener el tradicional Vot de Poble durant la missa solemne de la Festa de Sant Sebastià, en una jornada marcada per la declaració de dol oficial a tot Catalunya per l'accident ferroviari d'Adamuz (Còrdova), que ha comportat la suspensió i l'ajornament de diversos actes del programa festiu.
El Vot de Poble, amb record per les víctimes
La missa solemne de renovació del Vot de Poble s'ha celebrat a l'església parroquial de Sant Cristòfol amb la presència de l'alcalde de Súria, Albert Coberó, i altres membres de la corporació municipal. L'acte ha estat presidit pel record de les víctimes de la tragèdia ferroviària d'Adamuz, present de manera explícita durant la celebració litúrgica.
La cerimònia ha culminat amb la interpretació dels Goigs de Sant Sebastià, d'Anton Malats i Gallés, a càrrec de cantaires i músics de la vila. Com és habitual, també s'ha fet un reconeixement a les persones que van afrontar l'epidèmia de còlera de 1885 i que van instituir el Vot de Poble a Sant Sebastià, amb la voluntat que aquesta tradició no sigui només un record del passat, sinó també un compromís per al futur.
Actes suspesos i programa adaptat al dol oficial
La declaració de dol oficial ha obligat a suspendre diversos actes previstos dins el programa de la Festa de Sant Sebastià. Malgrat això, el programa s'ha pogut reprendre a la tarda amb la celebració de la primera representació de l'obra Vilafranca. Un dinar de Festa Major, que ha omplert el Teatre del Foment Cultural.
La peça, original de Jordi Casanovas, és interpretada pel Grup de Teatre del Foment Cultural. Les properes funcions estan previstes els dies 25 i 31 de gener i 1 de febrer, totes a les 6 de la tarda.
Exposició ajornada per decret
El dol oficial també ha motivat l'ajornament de l'acte inaugural de l'exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat, que s’havia de celebrar aquest dijous 22 de gener. La nova data d'inauguració serà anunciada properament. Tot i això, la mostra es podrà visitar a la sala Cal Balaguer del Porxo a partir d'aquesta mateixa setmana.
Pròleg esportiu de la Festa de Sant Sebastià
La Festa de Sant Sebastià va arrencar amb un pròleg esportiu el passat diumenge 18 de gener amb la celebració de la cinquena edició de la Caminada i Cursa de Muntanya Súria Lastrema, organitzada pel Centre Excursionista. La prova va aplegar més de tres-centes persones inscrites.
Prèviament, el dissabte 10 de gener, el Club de Tir Esportiu va organitzar la 30a Tirada de Sant Sebastià amb armes pneumàtiques al Polígon de Tir de la Vall Seca, completant així el programa inicial d'actes previs a la festivitat.