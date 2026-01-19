Súria suspèn actes de la Festa de Sant Sebastià pel dol oficial per l'accident ferroviari de Còrdova

L'Ajuntament de Súria ha suspès diversos actes previstos aquest dimarts dins la Festa de Sant Sebastià arran del dol oficial decretat pel govern espanyol per l'accident ferroviari d'Adamuz, a Còrdova. La mesura afecta activitats festives i populars i s'emmarca en la voluntat del consistori de mostrar solidaritat amb les víctimes i les seves famílies.
Suspensió d'actes festius per decret de dol
La celebració de la Festa de Sant Sebastià a Súria s'ha vist parcialment alterada aquest dimarts a causa de la declaració de dol oficial a Catalunya per l'accident ferroviari ocorregut a Adamuz, a la província de Còrdova. L'Ajuntament ha anunciat la suspensió de diversos actes del programa festiu en compliment del decret 6/2026 de la Generalitat, que estableix la suspensió de celebracions oficials entre els dies 20 i 22 de gener i la col·locació de les banderes a mig pal en edificis i dependències institucionals.
Segons ha informat el consistori, la decisió respon tant a l'obligació legal derivada del decret com a la voluntat expressa de mostrar respecte i solidaritat amb les víctimes de la tragèdia i els seus familiars. L'Ajuntament s'ha afegit formalment al dol oficial i ha fet una crida a la comprensió de la ciutadania davant els canvis introduïts en el programa festiu.
Actes suspesos aquest dimarts 20 de gener
L'aplicació del decret de dol ha obligat a suspendre alguns dels actes més populars previstos per a aquest dimarts 20 de gener dins la Festa de Sant Sebastià. En concret, no se celebraran la galejada, la cercavila pels carrers del municipi, la ballada de sardanes ni el vermut popular, activitats que habitualment tenen un marcat caràcter festiu i de trobada ciutadana.
L'Ajuntament ha subratllat que la suspensió afecta únicament aquests actes concrets, vinculats a celebracions a l'espai públic, mentre que es mantenen aquelles activitats que, pel seu caràcter religiós o cultural, són compatibles amb el context de dol oficial.
Programa modificat de la Festa de Sant Sebastià
Malgrat les suspensions, el programa de la Festa de Sant Sebastià per a aquest dimarts es manté parcialment actiu amb dues activitats que es duran a terme segons el previst. Al matí, a les 11, tindrà lloc la missa solemne i la renovació del Vot de Poble a Sant Sebastià, a l'Església Parroquial de Sant Cristòfol. L'acte finalitzarà amb el cant dels Goigs de Sant Sebastià, amb música d'Anton Malats i Gallés.
Ja a la tarda, a les 6, es manté la primera representació de l'obra de teatre Vilafranca. Un dinar de Festa Major, de Jordi Casanovas i Güell. La funció anirà a càrrec del Grup de Teatre del Foment Cultural i es representarà al Teatre del Foment Cultural, en un format que l'Ajuntament considera adequat dins el marc de respecte que imposa el dol oficial.
Exposició ajornada fins a nova data
La declaració de dol oficial també ha tingut conseqüències més enllà de la jornada d'aquest dimarts. L'Ajuntament ha anunciat l'ajornament de la inauguració de l'exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat, que estava prevista per a aquest dijous 22 de gener a la sala Cal Balaguer del Porxo.
Segons ha indicat el consistori, la nova data de celebració d'aquest acte cultural serà anunciada properament, un cop finalitzi el període de dol oficial decretat per la Generalitat. L'Ajuntament ha volgut remarcar que l'ajornament respon exclusivament a aquest context excepcional i que l'exposició es durà a terme amb normalitat més endavant.
Solidaritat institucional amb les víctimes
En el comunicat fet públic, l'Ajuntament de Súria expressa de manera explícita la seva solidaritat amb les famílies de les víctimes de l'accident ferroviari i reitera el seu suport en aquests moments difícils. El consistori considera que la suspensió d'actes festius és una mostra de respecte col·lectiu davant la magnitud de la tragèdia i un gest de condol institucional.