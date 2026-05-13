Sant Fruitós celebrarà el Dia dels Museus amb vi, puntes de coixí i portes obertes

Sant Fruitós de Bages celebrarà aquest dissabte 16 de maig el Dia Internacional dels Museus amb una jornada cultural que combinarà patrimoni, tradició vitivinícola i artesania. La programació inclourà la presentació del llibre La tradició de la vinya i el vi, una exposició de puntes de coixí de Montse Alarcón i una jornada de portes obertes al Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi.
Un llibre sobre la cultura de la vinya
Les activitats començaran a 2/4 de 12 del migdia a la Biblioteca municipal amb la presentació del llibre La tradició de la vinya i el vi, escrit per Llorenç Ferrer Alòs i Eloi Font Pérez.
L'obra aprofundeix en les arrels històriques i culturals del conreu de la vinya i de l'elaboració del vi, posant en valor la importància d'aquesta tradició al territori. A través d'una recerca de caràcter històric i etnològic, els autors expliquen l'evolució del treball a la vinya i la seva vinculació amb la vida rural al llarg del temps.
L'acte acabarà amb un petit tast de vins.
Una mostra de puntes de coixí
A les 7 de la tarda, el Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi acollirà la inauguració de l'exposició L'eterna aprenent de puntaire, dedicada a l'obra de Montse Alarcón. La mostra recull diferents peces elaborades al llarg de la trajectòria de l'autora, que es va iniciar en l'art de les puntes de coixí de ben jove confeccionant l'aixovar de les seves germanes. Després d'anys apartada d'aquesta pràctica, la va reprendre en jubilar-se, formant-se i perfeccionant la tècnica amb diversos cursos.
L'exposició es podrà visitar fins a finals de juliol.
Portes obertes al museu
Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional dels Museus, el Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi farà jornada de portes obertes el mateix dissabte de les 6 de la tarda a les 8 del vespre.