Manresa estrena la Gala Plácido per premiar el sector en el desè aniversari de la Film Office

La Manresa Film Office compleix deu anys amb la voluntat de fer un salt d'escala i consolidar Manresa com un dels principals centres audiovisuals de Catalunya fora de Barcelona. El balanç del 2025 deixa una xifra rècord de 133 dies de rodatge, malgrat la davallada general de produccions i les obres en espais emblemàtics de la ciutat. Coincidint amb aquest aniversari, l'Ajuntament impulsa la primera Gala Plácido, estrena una nova pàgina web i traça un full de ruta de futur que inclou noves infraestructures, un festival propi i la incorporació a l'Spain Film Commission.
Un aniversari que arriba en el millor moment
La Manresa Film Office arriba al desè aniversari convertida en una estructura consolidada dins el sector audiovisual català. El servei municipal, creat per facilitar rodatges i atraure produccions cinematogràfiques a la ciutat, ha experimentat una evolució constant durant l'última dècada fins al punt que l'Ajuntament defensa que Manresa ja és avui un "petit Hollywood" capaç d'acollir grans produccions estatals i internacionals.
El balanç presentat aquest dimarts pel regidor d'Empresa, Turisme i Coneixement, Joan Vila, i el director de la Manresa Film Office, Aleix Farrés, posa de manifest una paradoxa significativa: el 2025 s'han registrat menys produccions que l'any anterior, però el volum real d'activitat ha estat superior. Durant aquest any s'han comptabilitzat 41 rodatges, lluny dels 60 assolits el 2024, però la ciutat ha batut el rècord històric de dies de gravació amb un total de 133 jornades de rodatge.
Aquest increment s'explica especialment per produccions de llarga durada, entre les quals destaca la pel·lícula Upiro, que es va instal·lar durant tres mesos a la capital del Bages. També han tingut un pes important altres projectes integrals que han ocupat espais de la ciutat durant setmanes.
Segons les dades facilitades durant la roda de premsa, l'impacte econòmic directe dels rodatges del 2025 s'ha calculat en 781.300 euros. Joan Vila va remarcar que es tracta d'una xifra "important" i que evidencia la capacitat del sector audiovisual de generar retorn econòmic al territori.
Un any condicionat pel context internacional i les obres urbanes
El balanç del 2025 arriba marcat per dos condicionants importants. D'una banda, el sector audiovisual ha viscut una lleugera davallada generalitzada a Catalunya derivada de factors macroeconòmics i geopolítics. Durant la compareixença, tant Vila com Farrés van assenyalar especialment els efectes dels aranzels impulsats pels Estats Units d'Amèrica i les dificultats internacionals d'inversió en produccions.
De l'altra, Manresa ha hagut d'afrontar durant aquest període la coincidència amb grans obres de transformació urbana que han deixat temporalment fora de servei alguns dels espais més demandats pels localitzadors. Equipaments i escenaris habituals de rodatge com l'Anònima o la Fàbrica Nova han estat condicionats per les obres.
Malgrat aquestes dificultats, la ciutat ha mantingut l'activitat gràcies a la capacitat d'oferir nous espais i, sobretot, a la flexibilitat amb què treballa la Film Office. Joan Vila ha assegurat que una de les principals fortaleses de Manresa és precisament la facilitat que es dona a les productores per treballar-hi.
En aquest sentit, el regidor va destacar la bona predisposició de la ciutat davant els rodatges i la feina feta durant aquests deu anys per consolidar relacions amb localitzadors i productores. També ha explicat que, tot i la pèrdua temporal d'alguns escenaris emblemàtics, la ciutat continua despertant interès gràcies a la recerca constant de noves localitzacions.
Produccions de cinema, sèries, documentals i publicitat
Entre les produccions destacades del 2025 hi figuren la sèrie Singular; els llargmetratges de ficció Cronos, El mapa de los anhelos, Upiro i Las vidas posibles de mi madre; el documental ficcionat Una història de crímenes; el curtmetratge Red Devil i diferents espots publicitaris, entre ells una campanya de Coca-Cola.
La Manresa Film Office també ha continuat treballant en l'àmbit documental. Durant el 2025 es va preparar el II Fòrum de Documentalistes, que es va celebrar el gener d'aquest any i que va reunir a Manresa alguns dels documentalistes més reconeguts del país, inclosos diversos guanyadors del Premi Goya al millor documental.
Aquestes iniciatives reforcen la idea de convertir Manresa no només en un escenari de rodatges sinó també en un espai de trobada, reflexió i indústria vinculada al cinema i a la creació audiovisual.
Una nova web per facilitar els rodatges
Coincidint amb el desè aniversari, la Manresa Film Office ha estrenat una nova pàgina web pensada per millorar l'accés a la informació tant per als professionals del sector com per a la ciutadania.
La plataforma incorpora un directori d'empreses locals destinat especialment a productores que venen de fora. Aquest espai recull serveis i professionals vinculats al sector audiovisual, des d'especialistes en maquillatge fins a empreses de mobilitat, allotjaments o serveis logístics necessaris per a un rodatge.
L'objectiu és facilitar la feina de les productores i, alhora, incrementar el retorn econòmic sobre el teixit empresarial local. La nova web també incorpora fitxes detallades dels rodatges efectuats a la ciutat, amb informació sobre les produccions i els espais on s'han filmat.
A més, el portal inclou apartats dedicats als reconeixements i col·laboracions de la Film Office en esdeveniments de prestigi com la Nit de l'Audiovisual del Clam, el Shooting Location Marketplace, els Premis Gaudí o el Fòrum de Documentalistes.
Durant la presentació s'ha remarcat que la nova web ha de servir també per reforçar la projecció internacional de la ciutat com a localització cinematogràfica.
La Gala Plácido, una nova aposta per situar Manresa al mapa
L'altra gran novetat presentada és la creació de la Gala Plácido, que se celebrarà el proper 27 de maig al Teatre Kursaal i que neix amb la voluntat de tenir continuïtat anual.
La gala servirà per commemorar els deu anys de la Manresa Film Office i, al mateix temps, reivindicar el paper de la ciutat dins el panorama audiovisual català. Durant la vetllada es lliuraran els Premis Plácido, uns guardons destinats a reconèixer professionals i empreses vinculades al sector cinematogràfic i que han tingut relació amb Manresa.
Aleix Farrés ha explicat que la gala vol convertir-se en "un acte festiu de celebració del sector audiovisual" i també en una eina per donar projecció exterior a la ciutat. Entre les persones que participaran a la cerimònia hi haurà noms com Mario Gas, Vicky Peña, David Victori i Marc Martínez.
La gala també comptarà amb actuacions musicals, entre les quals la de Manu Guix, i amb una posada en escena inspirada en l'univers cinematogràfic de Plácido, la pel·lícula de Luis García Berlanga rodada parcialment a Manresa.
Les entrades es posaran a la venda el 18 de maig a través del web del Kursaal amb un preu de 5,85 euros.
El prestigi de formar part de l'Spain Film Commission
Una de les notícies que es va donar a conèixer durant la compareixença és la incorporació de la Manresa Film Office a l'Spain Film Commission, la principal xarxa estatal de film offices i film commissions.
Joan Vila ha definit aquesta entrada com "jugar a la Champions League" del sector audiovisual. Segons ha explicat, només unes cinquanta entitats de tot l'Estat formen part d'aquesta xarxa i, a Catalunya, Manresa s'hi incorpora al costat de Barcelona, Sitges, Lleida i Terrassa.
L'Ajuntament considera que aquesta incorporació dona notorietat internacional a la ciutat i obre noves oportunitats de captació de produccions. També reforça les aliances amb altres territoris, especialment amb Terrassa, amb qui Manresa vol construir un "hub audiovisual complementari" fora de Barcelona.
Els pròxims deu anys: festival propi i noves infraestructures
Durant la roda de premsa, Joan Vila i Aleix Farrés també han avançat algunes línies estratègiques de futur. L'objectiu municipal és aprofitar la consolidació dels primers deu anys per iniciar ara una etapa d'expansió.
Entre els projectes plantejats hi ha la creació d'un festival de cinema propi, una iniciativa que l'Ajuntament assegura que ja s'està treballant amb operadors i professionals del sector. Segons Vila, Manresa considera que ja té prou recorregut i "coixí" per impulsar un esdeveniment estable vinculat al cinema.
També es treballa en la detecció de mancances estructurals i en possibles noves infraestructures. Tant el regidor com el director de la Film Office han apuntat la necessitat de disposar de grans espais polivalents, platós i equipaments que permetin anar un pas més enllà en la captació de grans produccions i esdeveniments audiovisuals.
Durant la compareixença s'ha posar com a exemple la possibilitat d'acollir grans gales o convencions vinculades al sector audiovisual, un tipus d'activitat que actualment la ciutat no pot assumir plenament per manca d'espais de gran format.
Una ciutat que vol convertir el cinema en indústria
Més enllà dels rodatges, el projecte de la Manresa Film Office aspira a consolidar un ecosistema audiovisual estable. Tant Vila com Farrés han insistit en la necessitat de generar una xarxa de petites empreses, professionals i serveis associats que permetin que les productores trobin a Manresa tot el que necessiten.
Aquest objectiu inclou des de serveis tècnics fins a allotjaments, restauració, logística o formació especialitzada. L'Ajuntament considera que la ciutat té potencial per convertir el cinema en una autèntica indústria creativa amb impacte econòmic i laboral.
La connexió amb els estudis audiovisuals i els projectes formatius és un altre dels àmbits que es vol reforçar en aquesta nova etapa.
Un 2026 que ja ha començat amb força
Malgrat les dificultats del context internacional, Aleix Farrés ha explicat que el 2026 ha començat amb molta activitat. Segons ha detallat, la ciutat ja acumula una quinzena de produccions durant els primers mesos de l'any i s'espera l'arribada imminent d'un projecte "molt potent" que encara no es pot anunciar.
També ha confirmat que espais com l'Anònima ja tornen a estar disponibles per a rodatges i que la previsió és recuperar també la Fàbrica Nova a partir de començaments de juliol.
Després d'una dècada d'activitat continuada, la Manresa Film Office afronta ara una nova etapa amb l'objectiu de créixer en dimensió, estructura i projecció internacional. L'Ajuntament defensa que el cinema ja forma part de la identitat contemporània de la ciutat i que els pròxims anys han de servir per consolidar aquest posicionament.