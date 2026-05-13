El Conservatori i el cor inCordis uneixen forces al concert reivindicatiu «Vents de Revolta»

El cor inCordis i la Banda Simfònica del Conservatori de Música de Manresa oferiran aquest dissabte el concert Vents de Revolta, una proposta musical centrada en cançons vinculades a moviments socials i reivindicatius d'arreu del món.
Un concert amb compromís social
L'Auditori del Conservatori Municipal de Música de Manresa acollirà aquest dissabte, 16 de maig, el concert Vents de Revolta, una proposta conjunta del cor inCordis i la Banda Simfònica del Conservatori.
El recital començarà a les 6 de la tarda i l'entrada serà gratuïta.
Cançons convertides en símbols de lluita
El programa gira entorn de peces musicals que al llarg del temps han esdevingut himnes i elements d'identificació de diferents moviments socials i reivindicatius, tant recents com històrics.
Aquest repertori forma part de l'essència del cor inCordis des dels seus inicis, però en aquesta ocasió es presentarà amb una nova dimensió sonora gràcies a la participació de la Banda Simfònica del Conservatori de Música de Manresa.
Una experiència compartida entre dues formacions
Amb aquest projecte conjunt, les dues formacions musicals surten dels seus àmbits habituals per compartir experiències musicals i també compromís social.
El concert tindrà lloc a l'Auditori del Conservatori Municipal de Música de Manresa, situat al carrer Ignasi Balcells, 12-14.