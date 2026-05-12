Abacus Manresa acollirà la presentació d'«Una casa sense diaris» amb Ariadna Oltra

La llibreria Abacus de Manresa acollirà aquest divendres la presentació del llibre Una casa sense diaris, d'Ariadna Oltra. L'acte, que comptarà amb la periodista Anna Vilajosana, proposa una conversa al voltant dels canvis en els hàbits informatius i el paper de la informació en l'era digital.
Presentació literària a Abacus Manresa
Abacus Manresa serà l'escenari aquest divendres, 15 de maig, de la presentació del llibre Una casa sense diaris, de la periodista Ariadna Oltra. L'acte tindrà lloc a 2/4 de 7 de la tarda i estarà obert al públic fins a completar l'aforament.
La presentació comptarà també amb la participació de la periodista Anna Vilajosana, que acompanyarà l'autora en una conversa sobre el contingut de l'obra i els temes que planteja.
Una reflexió sobre els hàbits informatius
El llibre proposa una mirada sobre la transformació dels hàbits informatius en l'era digital, amb un contrast entre el paper dels mitjans tradicionals i el que l'autora descriu com el soroll digital actual.
Una casa sense diaris combina elements de memòria, periodisme i pensament crític, amb una aproximació íntima i reflexiva sobre la manera com les persones consumeixen informació en el context contemporani.
Conversa oberta amb el públic
L'acte a Abacus Manresa es planteja com un espai de conversa al voltant del món de la informació i els reptes del periodisme actual. Els assistents podran escoltar les reflexions de l'autora i de la periodista convidada en un format proper i participatiu.
La proposta s'adreça a públic adult i no requereix inscripció prèvia, tot i que l'aforament és limitat.