Joan Garcia serà reconegut com a Ambaixador de la comarca a la primera Nit del Bages

El Consell Comarcal del Bages celebrarà el pròxim dijous 21 de maig la primera edició de la Nit del Bages, una nova gala de reconeixement i trobada comarcal que distingirà el porter sallentí del primer equip masculí del Barça, Joan Garcia, com a primer Ambaixador del Bages.
L'acte tindrà lloc a les 8 del vespre al Museu de l'Aigua i el Tèxtil i reunirà representants institucionals, econòmics, socials, culturals i esportius de la comarca en un format de sopar de gala amb actuacions i diversos moments de reconeixement.
Un guardó per projectar el nom del Bages
El reconeixement d'Ambaixador del Bages vol distingir persones que, a través de la seva trajectòria professional o personal, contribueixen a projectar el nom de la comarca més enllà del territori i esdevenen referents de talent, esforç i arrelament.
En aquesta primera edició, el Consell Comarcal ha escollit Joan Garcia, actual porter del FC Barcelona i originari de Sallent, que assistirà personalment a la gala.
La Nit del Bages neix amb la voluntat de consolidar-se com un espai de trobada anual per reivindicar el potencial del territori i reforçar un relat compartit de comarca.
Sopar, producte local i espectacle
La vetllada combinarà gastronomia, cultura i reconeixements institucionals. El sopar anirà a càrrec de SlowFood Catalunya Central i comptarà amb vins de la DO Pla de Bages dels cellers Abadal, Collbaix i Artium.
L'acte també inclourà música en directe, intervencions escèniques i diferents moments de celebració del talent bagenc.
El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha destacat que la Nit del Bages "neix per reforçar l'orgull comarcal i per generar un espai compartit on el territori es pugui trobar, reconèixer i projectar".
Hernàndez ha assegurat que "el Bages té talent, té capacitat, té identitat i té una força col·lectiva que cal explicar millor i reivindicar amb ambició" i ha considerat que aquesta primera edició amb Joan Garcia és una oportunitat per potenciar la projecció de la comarca.
Suport institucional i empresarial
La gala compta amb el patrocini de les empreses GCT Plus, Grup Vilà Vila i Control Group, així com de l'Ajuntament de Manresa. També hi col·laboren la DO Pla de Bages i Bages Turisme.