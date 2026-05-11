11 de maig de 2026

Callús acollirà la XV Trobada de Dones del Bages sota el lema «Bagenques en xarxa»

La jornada impulsada pel Consell Comarcal reunirà dones d'arreu de la comarca per fomentar la participació, la sororitat i l'intercanvi d'experiències

  • Imatge d'arxiu d'un taller de la XIV Trobada de Dones del Bages -

Publicat el 11 de maig de 2026 a les 09:23

Callús serà l'escenari, el proper dissabte 16 de maig, de la XV Trobada de Dones del Bages, una iniciativa organitzada pel Consell Comarcal del Bages que busca crear espais de relació, reflexió i apoderament femení. Amb el lema Bagenques en xarxa, la jornada oferirà activitats participatives i tallers pensats per reforçar els vincles entre les dones de la comarca i promoure la igualtat des d'una perspectiva comunitària.

Tallers, benestar i espais de trobada

La trobada tindrà lloc principalment al Casal del Poble i a l'Escola de Joventut de Callús, i inclourà una programació diversa amb activitats centrades en l'autodefensa feminista, el benestar emocional, la descoberta de la veu, les finances en clau femenina i diferents propostes creatives com estampació botànica o treballs amb flors i argila.

La consellera d'Educació, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñan, ha remarcat que aquesta iniciativa "posa en valor la força col·lectiva de les dones del Bages i la importància de generar espais on escoltar-nos, aprendre les unes de les altres i enfortir vincles".

La jornada es tancarà amb l'espectacle humorístic Tu 2x2 El moment perfecte, de la companyia 2x2 Impro, i un refrigeri final per afavorir l'intercanvi d'experiències entre les participants.

Servei de canguratge gratuït

Per facilitar la participació, l'organització oferirà un servei gratuït de canguratge amb inscripció prèvia. La participació a la trobada és gratuïta i les inscripcions ja estan obertes a través del telèfon 93 693 03 63 i del formulari habilitat pel Consell Comarcal del Bages.

