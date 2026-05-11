El FABA arrenca a l’Anònima amb bona afluència i els primers concerts al Barri Antic

El Festival d'Arts del Barri Antic (FABA) ha arrencat aquest diumenge a Manresa amb una primera jornada marcada per la bona afluència de públic i un ambient similar al de les edicions anteriors. L'Anònima ha començat a acollir les primeres activitats d'un festival que s'allargarà durant tota la setmana amb concerts, creació artística i propostes culturals.
Música i activitat en la jornada inaugural
La programació inaugural es va desenvolupar a la tarda. A l'Espai Manresa hi van actuar Nara Ellis i Ciutat, mentre que l'Espai Social va comptar amb una sessió de DJ a càrrec de LasXoxo.
Des de primera hora de la tarda, el Barri Antic va començar a omplir-se de públic en els espais del festival, en un inici que l'organització considera positiu i en línia amb la resposta d'altres edicions.
Una setmana d'activitats culturals
El festival continuarà durant tota la setmana amb activitats repartides en diferents formats i espais. Un dels eixos serà la Llotja de creació, oberta cada dia i amb peces de Clau de Plata, Cel Luarac Juárez, Valentina Risi, Xènia Flores i Paula Gràcia.
La programació inclou també actuacions i activitats diàries a l'Espai Litel. Dilluns hi haurà la inauguració oficial de la Llotja i l'actuació de Dirversos; dimarts serà el torn de Fabulacions i paisatges i Maia Montaña; dimecres actuaran Riner i es repetirà la proposta Fabulacions i paisatges, mentre que dijous passaran pel festival DJ Multimillonario i Germans Ortega.
Paral·lelament, durant tota la setmana també funcionarà l'Espai a Mig Fer, plantejat com un espai obert per al descans i la convivència dins del festival.
El FABA culminarà dissabte vinent amb la jornada final de la programació. Nació Manresa és mitjà col·laborador del festival.