Tres caminades i una botifarrada per reivindicar l'educació pública al Bages

L'Assemblea de Centres del Bages ha convocat per al pròxim dijous 14 de maig una jornada de mobilització coincidint amb la vaga educativa. Sota el lema Caminada per la dignitat de l'educació pública i botifarrada contra el menyspreu del Departament d'Educació, la iniciativa inclourà tres caminades populars, activitats lúdiques i un dinar col·lectiu amb l'objectiu de denunciar la situació de l'ensenyament públic i reclamar més recursos per al sector.
La jornada començarà a les 9 del matí amb tres sortides simultànies des de diferents punts del territori: l'aparcament del Congost de Manresa, l'Institut Llobregat de Sallent i l'Institut Miquel Bosch d'Artés. L'organització anima els participants a desplaçar-se fins als punts d'inici a peu, en bicicleta o amb patinet.
Una jornada reivindicativa i festiva
Segons l'Assemblea de Centres del Bages, la convocatòria vol visibilitzar el "menyspreu del Departament d'Educació" cap a la comunitat educativa i reforçar la defensa d'una educació pública de qualitat. Els organitzadors asseguren que la mobilització també pretén enfortir els vincles entre docents, alumnat i famílies davant les actuals polítiques educatives.
Les activitats continuaran a partir de la 1 del migdia en un espai encara pendent de confirmar. El programa inclourà un taller de swing, una paella i botifarrada popular -amb opció vegana- i diverses propostes lúdiques i esportives durant la tarda.
Entre les activitats previstes hi haurà un concert del grup Punkxada, un torneig de voleibol i un partit de futbol entre funcionàries i interines. La jornada està oberta tant a professionals de l'educació com a famílies i ciutadania que vulgui donar suport a les reivindicacions del sector educatiu públic.