El nou POUM de Sant Fruitós de Bages preveu un creixement fins als 13.000 habitants

El ple de Sant Fruitós de Bages ha aprovat inicialment el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que definirà el model de creixement del municipi durant les pròximes dues dècades. El document planteja un desenvolupament sostingut, adapta el planejament a la normativa actual i reforça la protecció del sòl rústic i del patrimoni.
Aprovació inicial del nou planejament urbanístic
Sant Fruitós de Bages ha aprovat inicialment aquest dimarts el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), el document que marcarà el model urbanístic i de creixement del municipi durant els pròxims vint anys.
L'aprovació ha prosperat amb els vots favorables dels regidors de Gent fent Poble de l'equip de govern i del regidor de Junts per Sant Fruitós, l'abstenció de SOM Sant Fruitós i el vot contrari dels dos regidors d'ERC.
El nou planejament substitueix el document vigent des de l'any 1996, que al llarg de gairebé tres dècades havia acumulat més de setanta modificacions urbanístiques i legislatives que, segons el consistori, havien acabat generant una normativa dispersa.
Un model de creixement sostingut
El POUM aposta per un model de creixement sostingut, equilibrat i adaptat a la realitat actual del municipi, mantenint l'essència del model de poble desenvolupat durant les darreres dècades però incorporant els nous reptes socials, econòmics i territorials.
El document s'estructura principalment en dos grans eixos. El primer és la integració i actualització de totes les modificacions urbanístiques aprovades durant els últims trenta anys. El segon és l'adaptació al planejament territorial de Catalunya, una normativa supramunicipal que no existia quan es va aprovar el planejament anterior.
Tot i que el planejament territorial català permetria un creixement superior, l'Ajuntament ha optat per mantenir una línia continuista i controlada, prioritzant la cohesió social, la qualitat urbana i la preservació de l'entorn.
Desenvolupament residencial i industrial
Pel que fa a l'activitat econòmica, el nou POUM manté els desenvolupaments industrials ja previstos en el planejament de 1996, com el polígon de Sant Isidre IV, una part de la Bòbila i una part del sector de Torroella de Baix. Segons el consistori, aquests espais es plantegen amb parcel·les i usos diversos per facilitar l'arribada de diferents tipus d'activitat econòmica.
En l'àmbit residencial, el document manté el desenvolupament de sectors ja previstos, com el sector Est, el sector del Puig, el Jardí de la Sagrera i parts de la Rosaleda i Torroella de Baix. Aquest creixement podria permetre que Sant Fruitós incrementi la seva població en aproximadament 3.500 habitants durant els pròxims vint anys, arribant a una població propera als 13.000 habitants.
El planejament també incorpora les exigències actuals en matèria d'habitatge i reserva entre un 30% i un 40% del sòl residencial dels nous sectors per a habitatge de protecció oficial.
Més protecció del sòl i del patrimoni
El tercer gran eix del nou POUM és la protecció del territori i del patrimoni natural i cultural. El document reforça la preservació del sòl rústic i incrementa el nivell de protecció dels espais patrimonials. En conjunt, els espais protegits representaran aproximadament el 73% del sòl del municipi.
Exposició pública i pròxims passos
Després de l'aprovació inicial, el document entrarà ara en fase d'exposició pública. L'Ajuntament ha decidit ampliar fins als 90 dies hàbils el termini per revisar el planejament i presentar-hi al·legacions, el doble del mínim establert per la llei.
Segons la previsió municipal, el document definitiu podria arribar a la Generalitat durant el 2027 perquè en faci l'aprovació definitiva.