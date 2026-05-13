Artés programa música experimental i teatre familiar aquest cap de setmana

Artés viurà aquest cap de setmana dues noves propostes culturals adreçades a públics diferents. Dissabte arribarà el concert d'Astrio al Complex Cultural Cal Sitges i diumenge serà el torn del teatre familiar amb Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles.
Astrio porta a Artés el seu nou espectacle
La programació cultural d'Artés oferirà aquest dissabte, 16 de maig, el concert d'Astrio, una formació instrumental integrada per Arecio Smith, Santi Serratosa i Santi Careta que combina electrònica, rock, jazz i psicodèlia.
El grup presentarà el seu nou disc i espectacle, Latin Lovers, en una actuació que també comptarà amb la participació de Carles Pedragosa, d'Indigest. La proposta aposta per concerts de caràcter immersiu i catàrtic, amb una experiència sonora que vol anar més enllà dels gèneres musicals convencionals.
Després de més de vint anys de trajectòria i d'haver actuat en ciutats com Londres, Estocolm, Casablanca, Sant Petersburg o Xangai, la banda arribarà a Artés amb una proposta contemporània orientada als amants de la música en directe.
El concert tindrà lloc a les 8 del vespre a la Sala Dos de Gener del Complex Cultural Cal Sitges. Les entrades es poden adquirir en aquest enllaç.
Teatre familiar amb titelles i música en directe
La programació continuarà diumenge, 17 de maig, amb l'espectacle familiar Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles, de la companyia El que ma queda de teatre.
La proposta, recomanada a partir de tres anys, combina titelles i música en directe per explicar una història sobre la imaginació i la capacitat de convertir els impossibles en realitat.
L'obra trasllada el públic a una ciutat imaginària plena d'oficis singulars, com l'home que posa els carrers, la mestra de cant d'ocells o la cosidora de cors trencats.
L'espectacle començarà a 2/4 de 12 del migdia al Teatret de l'Escola Doctor Ferrer. Les entrades es poden adquirir en aquest enllaç.