Súria reforça la protecció de Cal Trist davant possibles crescudes de la riera d'Hortons

L'Ajuntament de Súria està ultimant diferents actuacions per millorar la protecció del barri de Cal Trist davant possibles desbordaments de la riera d'Hortons. Els treballs arriben després dels danys provocats pel temporal de pluja del passat juliol.
Millores per reduir el risc d'inundacions
L'Ajuntament de Súria ha impulsat diverses actuacions per reforçar la protecció del barri de Cal Trist davant possibles nous augments de cabal de la riera d'Hortons. Els treballs es troben actualment en una fase molt avançada i està previst que finalitzin durant les pròximes setmanes.
Les actuacions tenen com a principal objectiu recuperar la capacitat de desguàs de la llera i incorporar nous elements de contenció per minimitzar el risc d'inundacions en aquest sector del municipi.
Esculleres, neteja i restauració de l'entorn
Els treballs inclouen la construcció de diversos trams d'escullera, el desbrossament de vegetació i la tala d'arbres, així com la retirada de material acumulat pels arrossegaments de la riera.
També s'està duent a terme la restauració de la zona afectada pels aiguats del passat juliol, quan el desbordament de la riera d'Hortons va provocar diferents danys materials al barri de Cal Trist.
Una altra de les actuacions executades ha estat la instal·lació d'un pas de pedres per facilitar les caminades per l'entorn natural de la riera.
Suport de la Diputació i l'ACA
Els treballs compten amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). En total, les actuacions tenen un cost de 96.012,22 euros. La Diputació assumeix el 92% del finançament, mentre que l'Ajuntament de Súria aporta el 6% i l'ACA el 2% restant.