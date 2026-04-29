Súria corona els campions del 4t Campionat de Catalunya de Marxa Nòrdica

Súria ha acollit aquest diumenge 26 d'abril el 4t Campionat de Catalunya de Marxa Nòrdica Vila de Súria, una cita que ha reunit els principals especialistes d'aquesta disciplina al país. La victòria ha estat per a la surienca Paqui Quílez i per a Sergi Garcia, que amb aquest triomf asseguren la classificació directa per formar part de la selecció catalana que competirà al Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques el pròxim octubre a Lorca.
Una prova consolidada al calendari català
La competició s'ha consolidat com una de les proves de referència de la marxa nòrdica a Catalunya, reunint esportistes d'arreu del territori. L'organització ha anat a càrrec del Centre Excursionista de Súria, l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Súria, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Els participants han completat un recorregut de 10 quilòmetres pel Rieral del Tordell i el seu entorn, mentre que les categories infantil i cadet han fet un circuit de 6 quilòmetres. La prova també ha comptat amb la participació de persones amb discapacitat visual.
Quílez i Garcia s'imposen en una prova exigent
En categoria femenina, la victòria ha estat per a Paqui Quílez, del Centre Excursionista de Súria, seguida de Mònica Montserrat i Raquel Castillo. El top 5 l'han completat Esmeralda Zaragoza i Lali Pagès.
En categoria masculina, Sergi Garcia s'ha imposat davant Antonio Torrejón i Javier Vázquez. Josep Serra i Josep Martí han completat les cinc primeres posicions.
Una jornada esportiva amb presència institucional
El lliurament de premis ha comptat amb la presència de l'alcalde de Súria, Albert Coberó, les regidores d'Esports, Alba Martínez, i de Sanitat, Olga Tena, així com representants de la FEEC.