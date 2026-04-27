Un ascens d'«un milió d'euros»: el CE Manresa celebra el títol a l'Ajuntament

L'èxit esportiu del CE Manresa ja forma part de la història recent de la ciutat, però aquest dilluns ha pres també una dimensió institucional i simbòlica amb la recepció oficial que l'Ajuntament ha ofert a l'equip després de proclamar-se campió de Tercera RFEF i aconseguir l'ascens directe a Segona RFEF. El saló de sessions s'ha omplert de jugadors, tècnics, directius, familiars i representants municipals en un acte que ha combinat celebració, reconeixement i mirada cap al futur.
La recepció ha arribat només un dia després d'una jornada memorable al Congost, on el conjunt manresà va segellar el títol amb una contundent victòria contra el CF Badalona (4-1) i la derrota de la UE Cornellà al camp de l'Europa B. Un doble resultat que va desfermar l'eufòria d'una plantilla que ha signat una temporada excel·lent i que ha culminat el seu objectiu a dues jornades del final.
Un èxit esportiu amb lectura de ciutat
L'acte institucional ha estat encapçalat per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d'Esports, Anjo Valentí, amb la presència de bona part de la corporació municipal. També hi han assistit membres de l'equip sub-8 del club, que enguany també s'ha proclamat campió de la seva lliga, reforçant la imatge d'un projecte esportiu que creix des de la base.
Durant els parlaments, el missatge compartit ha estat clar: el CE Manresa no és només un equip que guanya partits, sinó una estructura que representa la ciutat i que té potencial per continuar creixent si es manté la complicitat entre institucions, club i afició.
L'alcalde ha felicitat la plantilla per una temporada "excel·lent" i ha destacat la capacitat de l'equip per generar il·lusió col·lectiva. També ha remarcat que l'ascens directe, sense necessitat de disputar el play-off, és "el millor premi possible" després d'un curs exigent i competitiu.
Compromís municipal amb el futur del club
Un dels anuncis rellevants de l'acte ha estat el compromís de l'Ajuntament per continuar invertint en les instal·lacions esportives, especialment a l'estadi del Congost. El consistori preveu una inversió d'aproximadament un milió d'euros per millorar l'equipament, en el marc d'un pla més ampli de renovació d'instal·lacions esportives a la ciutat.
Aquest suport institucional ha estat valorat positivament per la directiva del club, que veu en aquesta aposta una oportunitat per consolidar el creixement esportiu i estructural del CE Manresa. La millora d'infraestructures es considera clau per afrontar els reptes de la nova categoria i per reforçar el paper del club com a referent del futbol local.
La veu del vestidor: orgull i responsabilitat
El capità de l'equip, Òscar Pulido, ha posat veu al sentiment del vestidor amb un discurs que ha combinat orgull i responsabilitat. Ha subratllat que l'ascens és fruit d'un treball col·lectiu i ha reivindicat la necessitat de continuar fent passos endavant perquè els èxits recents no quedin en un fet puntual.
Pulido ha insistit en la idea que el CE Manresa és "un projecte de ciutat" que necessita el suport de tothom per consolidar-se. En aquest sentit, ha assegurat que l'equip continuarà competint amb el mateix compromís i defensant l'escut amb orgull.
L'entrenador apel·la a la unitat
Per la seva banda, l'entrenador Sergi Trullàs ha destacat la feina de la plantilla i del cos tècnic, a qui ha atribuït gran part del mèrit de la temporada. Ha remarcat especialment la cohesió del grup i la importància de treballar "tots a una" per aconseguir objectius ambiciosos.
Trullàs ha anat més enllà de l'àmbit estrictament esportiu i ha apel·lat a la ciutat a "prendre consciència del potencial que té". Segons el tècnic, Manresa és una plaça respectada des de fora i té la capacitat de construir un projecte sòlid també en el futbol, tal com ja ha fet en altres disciplines esportives.
El repte de consolidar el projecte
El president del club, Lluís Basiana, ha centrat la seva intervenció en els reptes de futur. Ha posat sobre la taula la necessitat de reforçar el finançament del club i ha recordat la conversió en societat anònima esportiva, per facilitar l'arribada de recursos.
Basiana ha remarcat que el CE Manresa competeix amb un pressupost inferior als dels seus rivals directes, fet que dona encara més valor a l'èxit aconseguit. En aquest sentit, ha apostat per mantenir la base de l'equip i el cos tècnic per garantir la continuïtat del projecte esportiu.
També ha avançat que el club treballa en diferents línies de millora, tant pel que fa a instal·lacions com a estructura esportiva, amb l'objectiu de fer un salt qualitatiu que permeti consolidar-se en categories superiors.
Una celebració compartida amb l'afició
Més enllà de l'acte institucional, la celebració s'ha traslladat al carrer. En sortir de l'Ajuntament, la plantilla ha estat rebuda per desenes d'aficionats que han volgut compartir el moment amb l'equip. Fum blanc i vermell, petards i crits d'alegria han acompanyat una festa que ha evidenciat la connexió entre el club i la seva gent.
Aquest suport popular ja s'havia fet evident el dia anterior al Congost, amb més de 2.100 espectadors a la graderia en un ambient de gala que recordava les grans cites del club. La implicació del Sector Vermell i de l'afició en general ha estat un dels motors d'una temporada que culmina amb èxit.
Un punt d'inflexió en el 120è aniversari
L'ascens arriba en un moment especialment simbòlic, coincidint amb el 120è aniversari del club. Aquesta efemèride ha servit per reforçar el sentiment de pertinença i per reivindicar la trajectòria d'una entitat històrica del futbol català.
El títol de lliga i l'ascens directe a Segona RFEF no només suposen un èxit esportiu, sinó també un punt d'inflexió en el projecte del CE Manresa. El repte, a partir d'ara, serà consolidar aquest creixement i convertir-lo en una base sòlida per al futur.