El Covisa Manresa tanca la lliga a casa amb triomf ajustat davant l'Industrias B

El Covisa Manresa ha acomiadat la temporada al pavelló del Pujolet amb una victòria treballada per 4-3 contra l'Industrias Santa Coloma B, en un duel marcat també pels comiats del tècnic Jairo Molero i del jugador Roger Bermusell.
Un partit igualat des de l'inici
Tot i que cap dels dos equips s'hi jugava grans objectius, el partit va ser intens i competitiu. Els manresans es van avançar ben aviat amb un gol de Carles Ambròs al minut 3, però la resposta visitant no es va fer esperar. Abans del descans, Héctor va tornar a posar per davant els locals (2-1), en una primera part equilibrada en què el porter Marc Cella va tenir una actuació destacada.
Emoció fins al final
A la represa, el Manresa va tenir opcions d'ampliar l'avantatge, però la manca d'encert i el pal ho van impedir. L'Industrias B va aprofitar-ho per empatar el partit (2-2) al tram inicial de la segona meitat.
Els bagencs, però, no van abaixar els braços i van tornar a avançar-se amb un gol de Jordi Sánchez (3-2). Posteriorment, David Lozano va ampliar diferències aprofitant una situació d'inferioritat numèrica del rival (4-2). Ja en el darrer minut, els visitants van retallar distàncies amb el 4-3 definitiu.
Comiats i últim repte
El partit també va servir per posar punt final a l'etapa de Jairo Molero a la banqueta manresana i per acomiadar Roger Bermusell, jugador format a la casa, que es retira després d'una llarga trajectòria.
El Covisa Manresa tancarà la temporada la setmana vinent amb la visita a la pista de l'Entreculturas Montesión, en l'últim compromís del curs.