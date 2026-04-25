El CN Manresa guanya als penals un partit vibrant davant el Concepción

L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha aconseguit una treballada victòria davant l'AR Concepción Ciudad Lineal (18-17) en un partit emocionant que s'ha resolt a la tanda de penals després d'un tram final marcat pels nervis i la igualtat.
Domini inicial dels manresans
El conjunt bagenc ha començat el partit amb autoritat, dominant tant en el joc com en el marcador. El primer quart ha acabat amb un clar 6-3 favorable als locals, amb gols de Mayol (2), Puerta (2), Rey i Estany, que han fet gaudir el públic assistent, entre el qual hi havia l'alcalde de Manresa, Marc Aloy.
En el segon període, el ritme s'ha equilibrat més, amb defenses més sòlides per part dels dos equips. Tot i això, els manresans han sabut mantenir l'avantatge amb un parcial de 2-1, gràcies a les dianes d'Urgellés i Puerta, arribant al descans amb un 8-4 que reflectia la seva superioritat.
Reacció visitant i final d'infart
El tercer quart ha trencat la dinàmica del partit. Tot i que el CN Manresa ha continuat competint a bon nivell, el Concepción ha retallat distàncies amb un parcial de 2-3. Del Blanco i Martínez han estat els anotadors locals en aquest tram, però els madrilenys han començat a mostrar signes de reacció.
En el darrer període, els nervis han passat factura als bagencs. Els visitants ho han aprofitat per igualar el marcador fins al 10-10, i fins i tot han capgirat el resultat amb l'11-12 després que Puerta avancés momentàniament els locals. La tensió s'ha mantingut fins al final, amb un gol de Martínez que establia l'empat a 12 i enviava el partit a la tanda de penals.
Decisió des dels cinc metres
En la tanda definitiva, el CN Manresa s'ha mostrat més encertat i ha acabat imposant-se per 18-17. Els bagencs han sabut gestionar millor la pressió en els llançaments i han assegurat una victòria que, per joc i mèrits acumulats durant bona part del partit, els permet sumar dos punts importants.
Amb aquest triomf, el conjunt manresà reforça la seva confiança i demostra la seva capacitat competitiva, tot i les dificultats viscudes en el tram final del partit.