CE Manresa: rememorar èpoques daurades per tornar a fer història

El CE Manresa ha inaugurat una exposició amb divuit dels millors futbolistes de la seva història -incloses dues futbolistes- en el marc dels actes del seu 120è aniversari, en una jornada que serveix de preludi d'un partit transcendental diumenge al Congost amb l'ascens a Segona RFEF en joc.
Un homenatge al passat amb la mirada posada en el futur
El CE Manresa ha fet aquest divendres un exercici de memòria i identitat amb la inauguració de l'exposició CE Manresa 120 anys: Millors futbolistes al vestíbul de l'estadi del Congost. La mostra recull divuit dels noms més destacats que han vestit la samarreta blanc-i-vermella al llarg de la seva història, des dels temps més llunyans fins a l'actualitat.
L'acte s'emmarca dins la celebració dels 120 anys del club, fundat el 1906, i ha reunit alguns dels jugadors homenatjats, membres de l'actual primera plantilla, representants institucionals i la directiva. També hi han estat presents els impulsors de la mostra, José Sánchez, responsable de l'arxiu, i Nasi Sala, encarregat del disseny.
Entre els noms destacats que apareixen a l'exposició hi ha figures històriques com els Basora, així com futbolistes més recents com Lardín, Joan Garcia o Marc Pubill. Tampoc hi falten referents del club com el Capi Martínez, Roger Torradeflot o Noah Baffoe, en un recorregut que vol reflectir diferents èpoques daurades del Manresa.
Una exposició que connecta generacions
La mostra està formada per dues grans peces murals amb fotografies i breus trajectòries dels jugadors seleccionats. L'objectiu és posar en valor la història esportiva del club i reforçar el sentiment de pertinença entre afició i entitat.
Durant l'acte inaugural s'ha evidenciat aquesta connexió entre passat i present, amb la presència conjunta d'exjugadors i futbolistes actuals compartint espai i conversa. La iniciativa vol ser també un punt de trobada per als seguidors en un moment especialment il·lusionant per al club.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, ha assistit a l'acte, que compta amb el suport del consistori, i que reforça el paper del CE Manresa com una de les entitats esportives històriques de la ciutat.
El Congost es prepara per a una cita decisiva
L'acte d'aquest divendres ha servit també com a prèvia del partit que el CE Manresa disputarà com a líder aquest diumenge a 2/4 d'1 del migdia contra el CF Badalona, segon classificat del grup V de Tercera RFEF.
El duel és clau en la lluita per l'ascens directe a Segona RFEF. Els manresans, líders amb tres punts d'avantatge sobre els badalonins i quatre sobre la UE Cornellà, podrien certificar matemàticament la primera plaça si guanyen el seu partit i el Cornellà no puntua en el seu desplaçament al camp de l'Europa B.
Més enllà de les combinacions, el partit entre el primer i el segon classificat es presenta com una autèntica final anticipada que pot marcar el desenllaç del campionat.
Mobilització de l'afició per omplir l'estadi
Conscients de la importància del moment, el club i l'afició han activat diverses iniciatives per garantir un gran ambient al Congost. El Sector Vermell ha empaperat els carrers de la ciutat durant la setmana amb cartells del partit i ha aprofitat la diada de Sant Jordi per repartir invitacions.
El club ha decretat l'entrada gratuïta per als aficionats locals i ha fet una crida perquè l'estadi es tenyeixi de vermell, en una imatge que recordi les grans cites del passat.
L'objectiu és convertir el Congost en un factor determinant en un partit que pot tenir conseqüències històriques per a l'entitat.
Festa de l'esport al descans
En el marc dels actes del 120è aniversari, el partit de diumenge inclourà també la celebració de la Festa de les entitats esportives de Manresa durant el descans. La iniciativa consistirà en una desfilada d'uns quinze minuts amb la participació de diversos clubs de la ciutat, representats per delegacions formades per un membre institucional i dos esportistes.
Entre les entitats que ja han confirmat la seva presència hi ha el Club Gimnàstic Manresa, el Club Atlètic Manresa, el Club Rítmica Manresa, el Club de Tir amb Arc, el Club Boxa Manresa, l'AE Volèi Manresa 2019, el Club Taekwondo Viturtia, la UE Sant Pau, l'Escacs Catalonia Club, el FC Les Cots i l'Associació Esportiva La Salle Manresa.
Un duel amb història
El partit entre Manresa i Badalona no és només decisiu en clau classificatòria, sinó també un dels enfrontaments més clàssics del futbol català. Ambdós clubs són els més antics del grup, fundats el 1906 i el 1903 respectivament.
Aquest diumenge disputaran el 40è duel a la capital del Bages, amb un balanç favorable als manresans, que han aconseguit 20 victòries per 9 dels badalonins. Al Congost, però, la igualtat és màxima, amb cinc victòries locals, quatre visitants i un empat en els darrers enfrontaments.
Dades que sorprenen
Tot i ocupar les primeres posicions, tant el Manresa com el Badalona comparteixen una dada curiosa: han estat capaços de liderar la classificació malgrat acumular diversos partits sense marcar.
Els dos equips han sumat vuit partits sense veure porteria i cinc empats a zero, una xifra poc habitual per a equips capdavanters. Tot i això, el Manresa suma 48 gols i el Badalona 38, registres que expliquen el seu rendiment global.
En l'aspecte defensiu, tots dos conjunts també destaquen. Arriben al duel amb 16 porteries a zero cadascun, amb els porters Òscar Pulido i Juan Carlos Azón com a protagonistes d'aquestes xifres.
Rècords a l'abast
El CE Manresa arriba al partit amb la possibilitat de batre diversos rècords històrics. Un d'ells és el de porteries a zero, amb l'opció d'igualar o superar la millor marca del club. També pot establir un nou rècord d'imbatibilitat al Congost, on acumula deu partits consecutius sense perdre des del novembre. Si puntua davant el Badalona, superaria aquesta xifra i fixaria un nou registre en categoria estatal.
Un moment per fer història
Tot plegat configura un escenari en què el CE Manresa combina passat, present i futur. L'exposició inaugurada aquest divendres serveix per recordar els noms que han marcat la trajectòria del club, mentre que el partit de diumenge ofereix l'oportunitat d'escriure una nova pàgina.
Amb un estadi preparat per omplir-se i un equip en una posició privilegiada, el CE Manresa afronta una de les cites més importants dels darrers anys amb la voluntat de tornar a fer història.